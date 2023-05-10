В Великобритании объявили о рождении первого ребенка от трех родителей

Генетическая технология называется митохондриальное донорство. Фото: Shutterstock

Только, ради бога, не подумайте, что это какое-то непотребство. Сложные генетические манипуляции, в результате которых на свет появляются детки от трех родителей, делаются исключительно благих целях. Эта технология называется митохондриальное донорство.

Она была придумана для того, чтобы здоровых детей могли рожать семейные пары, у которых есть угроза передачи потомству по наследству тяжелых генетических заболеваний. Источником опасных мутаций может быть митохондриальная ДНК матери. Суть манипуляции заключается в том, чтобы нейтрализовать «бракованные» материнские митохондрии. Для этого берут ядро у материнской яйцеклетки и пересаживают в лишенную ядра яйцеклетку донора со здоровыми митохондриями. А затем полученную клетку оплодотворяют отцовским сперматозоидом, как это обычно и делается во время процедуры ЭКО. Появившийся на свет малыш считается “ребенком от трех родителей”. Хотя создатели этой технологии шутят: правильнее говорить, что у ребенка не три, а 2,001 родителя. Потому что, 99,8 процентов ДНК ребенок наследует от своих мамы и папы, а на долю генетического материала третьего родителя - женщины-донора - приходятся сотые доли одного процента. Потому что митохондриальный геном, который она отдала малышу, «весит» совсем немного - ученые подсчитали, что вклад мамы-донора ограничивается 37 генами. А всего у человека насчитывается несколько десятков тысяч генов.

Этот метод относится к числу экспериментальных, его применяют в основном в странах, где репродуктивные технологии не слишком жестко регулируются законодательством. Впервые эту процедуру успешно провели в Мексике в 2016 году, к врачам обратилась пара из Иордании, которая до этого потеряла в младенческом возрасте двух детей. Оба ребенка унаследовали от мамы генетическую мутацию, которая приводила к развитию синдрома Лея, эта болезнь приводит к тяжелым поражениям мозга и центральной нервной системы. В результате митохондриальной терапии у иорданской мамы на свет появился здоровый малыш. В Европе эту технологию впервые применили в Греции в 2019 году, когда врачи из испанской лаборатории Embryotools (в Испании процедура пока запрещена) помогли забеременеть 32-летней женщине. Четыре предыдущие попытки завести ребенка “из пробирки” окончились для нее неудачно.

В Великобритании митохондриальное донорство было легализовано парламентом в 2015 году. Однако об успешном применении этой терапии медики заявили только сейчас, до этого данные не разглашались из соображений конфиденциальности. По данным The Guardian, в Туманном Альбионе появилось на свет, как минимум пять мальчиков и девочек. А всего в мире известно о нескольких десятках случаев рождения детей от трех родителей.

Технология еще не до конца изучена и недавно появились научные публикации, которые описывают случаи, так называемого, митохондриального реверса. Это когда у детей обнаруживают высокие уровни материнской митихондриальной ДНК - где-то 50-70 процентов. Видимо существует механизм, который позволяет единичным материнским митохондриям (полностью очистить от них генетический материал невозможно) размножаться после пересадки в донорскую клетку. Это значит, что митохондриальное донорство только снижает риск передачи генетических мутаций, а не устраняет его полностью. Однако пока все дети от трех родителей рождались здоровыми.