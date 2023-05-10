«Женское движение Единой России» организует программу обучения кандидатов предварительного голосования в ЛНР

Почти половина кандидатов предварительного голосования «Единой России» (ПГ) в Луганской Народной Республике – это женщины, отметила сопредседатель общественного совета партпроекта «Женское движение Единой России», сенатор Дарья Лантратова на встрече с участницами процедуры в Луганске.

ГЛАВНЫЙ МАРКЕР РАБОТЫ ПОЛИТИКА

«Из года в год количество женщин - участниц предварительного голосования партии составляет в среднем от 30% до 35%. С появлением «Женского движения Единой России» количественные и качественные показатели участия женщин в политике должны возрасти. Среди участниц нашего движения – матери и жёны бойцов, руководители общественных организаций, волонтёры. Они каждый день посвящают делу помощи нашим военным, рискующим жизнью на передовой. Мы считаем, что такие люди должны представлять «Единую Россию» в качестве депутатов. «Женское движение» будет помогать активным женщинам-участницам ПГ на этом пути», – подчеркнула Дарья Лантратова.

По её словам, стать победителем процедуры сможет только тот, кто умеет говорить с избирателями на одном языке и чьё видение будущего они готовы поддержать.

«Единая Россия» накопила большой опыт в построении качественной коммуникации с людьми. Самый масштабный пример – народная программа партии, которая теперь распространяется и на новые регионы. Предложения в неё вносили люди. Сегодня они видят, как эти предложения воплощаются в жизнь – появляются школы, больницы, дороги, парки. Конечно, ЛНР только начала восстановление инфраструктуры, строительство социально значимых объектов. И на эту работу вам, как кандидатам и депутатам, нужно обращать внимание», – сказала Дарья Лантратова.

Также, подчеркнула она, необходимо найти баланс между патриотическим запросом и решением социально-экономических задач.

«Народная программа остаётся главным маркером работы депутатов. Все магистральные проекты «Единой России» – социальная газификация, капитальный ремонт школ, строительство фельдшерских пунктов и спортивных объектов в сельских территориях продолжаются. Несмотря на трудности, «Единая Россия» сумела при принятии трёхлетнего бюджета обеспечить финансирование положений народной программы, а в некоторых случаях – усилить его. Программа развивается, её действие теперь распространяется на новые регионы. И задача – довести уровень жизни в них до среднероссийских стандартов, которую поставил Президент», – заключила Дарья Лантратова.

МАКСИМАЛЬНАЯ ОТКРЫТОСТЬ

Напомним, предварительное электронное голосование состоится с 22 по 28 мая 2023 года. Агитационный период для кандидатов завершится 21 мая. Регистрация избирателей проходит на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги».

По всей стране процедура пройдёт по первой, максимально открытой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории избиратели. В приграничных районах Белгородской области — по четвёртой, когда голосуют избиратели, включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.

В Единый день голосования в 54 субъектах РФ пройдёт 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тысяч мандатов. Жители регионов будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления. В 25 регионах состоятся выборы губернаторов, в Хабаровске — мэра города, в Крыму — депутата Госдумы по одномандатному округу №19.