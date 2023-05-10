Чулпан Хаматова, София Ротару, Вера Брежнева остались без денег за московскую недвижимость

Вера Брежнева свой дом в Подмосковье не может ни сдать, ни продать. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сбежавшие за минувший год за границу немногочисленные артисты жили богато. В Москве и Подмосковье они оставили недвижимость, которую теперь очень хотят продать. Дома в элитных загородных поселках Подмосковья, квартиры в центре Москвы эти артисты накупили благодаря бешеным заработкам в России. Теперь оформили доверенности на близких друзей в столице и мечтают выгодно продать свое жилье в надежде выручить миллионы. Не получится. Рассказываем – почему.

Как нам стало известно? более чем за полгода не нашлось покупателей и даже арендаторов на дома и квартиры сразу нескольких артисток. Не могут продать особнячки в подмосковных элитных поселках: Вера Брежнева (дом 700 кв. м за 300 млн. руб); Светлана Лобода (1400 кв. м за 600 млн. руб.) Не продается и квартира Чулпан Хаматовой площадью 158 кв. м в доме 1910 года постройки в районе Патриарших прудов за 120 млн. руб. Квартира площадью 120 кв. м стоимостью 50 млн. руб. в центре Москвы есть и у Софии Ротару – певица останавливалась там, когда прилетала на заработки в Россию. Брежнева, Лобода, Ротару – гражданки Украины. Хаматова – гражданка России и имеет вид на жительство в Латвии. Есть и общее у этих артисток – они «отличились» русофобскими высказываниями. За что заслужили жесткую критику от своих российских слушателей и зрителей (теперь этих артисток не слушают и не смотрят). И даже жилплощадь их не покупают. Покупатели отказываются от сделок, когда узнают, чьи хоромы пытаются сбыть по доверенностям.

Светлана Лобода мечтает продать вот этот дом в Подмосковье за 600 млн. руб. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев рассказывает KP.RU об этих и похожих звездных особнячках и квартирах: «Цены на недвижимость в дорогих и престижных поселках Московской области могут варьироваться от 30 млн. до 1 млрд. рублей (зависит от направления, площади, инфраструктуры и т.д.). Самые дорогие направления - Новорижское и Рублево-Успенское шоссе. По идеологическим и объективным причинам объекты беглецов часто зависают, даже продаваясь с большим дисконтом. Особенно, если это недвижимость известного человека. Потребительские настроения в обществе часто корректируются и в соответствии с политической ситуацией, что на некоторые объекты недвижимости накладывает некий негатив – люди не любят этих беглецов, что и влияет на ликвидность объекта, иногда фатально. Собственно, как и наоборот, дом уважаемого человека будет пользоваться бОльшим спросом и за счет репутации может быть продан с большей добавленной стоимостью. Предпосылок роста цен на рынке загородной элитной недвижимости и недвижимости бизнес-класса нет. При определенных условиях цены останутся стабильными, а спрос будет на низком уровне, что усилит борьбу за покупателя, а тут два фактора – или качество или конкурировать стоимостью. Что неизменно приведет к снижению цен в этом сегменте рынка».

Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев.

Законодательство позволяет продавать недвижимость Хаматовой, не присутствуя на сделке, с помощью нескольких вариантов – так как она гражданка России. Можно назначить представителя по доверенности и с помощью электронного оформления через Росреестр. А у граждан недружественных стран возникнут сложности при оформлении сделок: чтобы продать жилье в России, им нужно получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. А ограничений по назначению в отношении себя доверенного представителя для присутствия на сделке – нет. Но найти покупателя, который будет брать такой дорогой «товар» у такого сомнительного продавца, практически невозможно.