Губернатор Сергей Цивилев: «Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети оставались учиться и работать в Кузбассе»

Колледжи и техникумы Кузбасса в этом году готовы принять на бюджетные места 17,5 тысячи выпускников. Фото: пресс-служба правительства региона.

Совсем скоро в школах прозвенит последний звонок. Кто-то после 9 класса останется учиться дальше, а кто-то – отправится осваивать будущую профессию. В Кузбассе в этом году увеличили число бюджетных мест в техникумах и колледжах: учиться бесплатно смогут 17,5 тысяч человек. Каждый год в кузбасских учреждениях профобразования открываются новые специальности, обладатели которых смогут легко найти работу на предприятиях региона.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети оставались учиться и работать в Кузбассе, - подчеркивает губернатор Сергей Цивилев. - Мы создаем условия для получения образования полного цикла - от специализированных детских садов, оборудованных по современным стандартам, до программ среднего специального и высшего образования, которые учитывают приоритетные и перспективные направления развития экономики и социальной сферы региона».

В 2022 году в профессиональные образовательные организации Кузбасса поступили 15 834 абитуриента. В этом году число ребят, которые смогут за счет бюджета получить востребованную профессию, вырастет почти на две тысячи человек. За последние три года в регионе начали готовить специалистов по новым и актуальным на рынке труда направлениям: «Мехатроника и мобильная робототехника», «Реклама», «Техника и искусство фотографии», «Сервис на транспорте». В 2023 году году к ним добавятся специальности «Коксохимическое производство», «Обеспечение деятельности службы занятости», «Спорт».

В апреле в Кузбассе завершился региональный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы – 2023». Фото: пресс-служба правительства региона.

Как отмечают в министерстве образования Кузбасса, больше всего выпускники девятых классов интересуются специальностями «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Банковское дело», «Информационные системы», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Архитектура», «Дизайн», а также специальностям по направлению «Педагогика и образование». Если число желающих превышает количество бюджетных мест, приемная комиссия смотрит на средний балл аттестата. Чем лучше учился абитуриент, тем больше у него шансов поступить. При равенстве среднего балла аттестата преимущество получают дети участников СВО, сироты, инвалиды и другие льготные категории.

В регионе уверены: чем раньше дети начнут получать информацию о разных профессиях, тем осознаннее будет их выбор жизненного пути. В Кузбассе ежегодно проводятся единые областные дни профориентации, дни выбора рабочей профессии, областные конкурсы профессионального мастерства, ярмарки вакансий и учебных мест, экскурсии на предприятия региона. Главная задача их организаторов – обеспечить молодежи как можно больше возможностей для получения востребованных в экономике профессий.

«В регионе уделяется большое внимание развитию и поддержке среднего профессионального образования. Наши выпускники колледжей и техникумов – это будущее Кузбасса. Поэтому очень важно создать все условия для наших молодых профессионалов. Мы обновляем материально-техническую базу профессиональных образовательных организаций, открываем новые мастерские по нацпроекту «Образование», повышаем квалификацию наших педагогов», – отметила министр образования региона Софья Балакирева.

Для школьников 8-11-х классов на базе 48 профессиональных образовательных организаций реализуются 329 программ профессиональных проб. Из них 246 программ разработаны в рамках федерального проекта по ранней профессиональной ориентации обучающихся 6-11-х классов «Билет в будущее».

В апреле в семи городах Кузбасса прошел региональный этап Всероссийского чемпионата по профмастерству «Профессионалы». В состязаниях приняли участие 684 студента и 169 школьников. Ребята соревновались по 118 компетенциям. Победители и призеры чемпионата получили возможность пройти стажировку на базе предприятий-организаторов турнира. Многим из участников поступили предложения о трудоустройстве. Финал чемпионата высоких технологий пройдет с 11 по 15 сентября в Великом Новгороде. Финал по наиболее востребованным компетенциям чемпионата «Профессионалы» состоится с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.

Предприятия Кузбасса принимают активное участие в профориентации молодежи. Работодатели заинтересованы в квалифицированных и мотивированных сотрудниках, которых они присматривают буквально со школьной скамьи. В образовательных учреждениях региона создаются профильные классы, проводятся конкурсы и олимпиады. Например, предприятие «Азот» ежегодно организует олимпиады по физике и химии среди школьников 10-11-х классов. Призеры и победители олимпиад получают денежные призы, а после поступления в вузы и учреждения СПО – возможность стать обладателями корпоративных стипендий «Азот».

В школах региона реализуется программа «ПрофКомпас» - совместный проект Министерства образования и Министерства промышленности и торговли Кузбасса. Благодаря ему почти 500 школьников в этом году посетили ведущие предприятия области для знакомства с востребованными на рынке труда профессиями.