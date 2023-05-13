Уиллем Дефо и Моника Беллуччи снимутся в «Битлджусе-2»

Фантастическая комедия Тима Бертона «Битлджус» вышла 35 лет назад - в 1988 году. Фото: кадр из фильма

Фантастическая комедия Тима Бертона «Битлджус» вышла 35 лет назад - в 1988 году. Именно с этой картины началась слава режиссера. Речь там шла о недавно умершей супружеской паре, в виде призраков вернувшейся в свой дом; оказывалось, что его уже заняли новые (живые) жильцы. Чтобы их выгнать, супруги прибегали к помощи Битлджуса (Майкл Китон) - «биоэкзорциста», специализирующегося на изгнании из помещений людей.

6 сентября 2024 года должен выйти «Битлджус-2». О сюжете его ничего пока не известно, он держится в строжайшей тайне. Но Майкл Китон и Уайнона Райдер вновь сыграют в картине главные роли. К ним добавится Дженна Ортега (недавно сыгравшая заглавную героиню в бертоновском сериале «Уэнздей»). Ее персонаж - дочь героини Райдер. А еще в фильме появится Уиллем Дефо в роли сотрудника правоохранительных органов из загробного мира. И Моника Беллуччи, пока непонятно, в какой роли (по неподтвержденным слухам - супруги Битлджуса).

Напомним, что Моника Беллуччи и Тим Бертон состоят в отношениях - они повстречались в октябре прошлого года на кинофестивале в Лионе, а об их романе стало известно в феврале этого года.

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