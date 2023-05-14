«Никто не знает точно, кто она»: Зрители «Евровидения» раскритиковали внешность певицы Лорин

11 лет спустя Лорин вернулась на конкурс победительницей Фото: REUTERS

Финал «Евровидения — 2023» прошел в ночь с 13 на 14 мая в Ливерпуле, в Великобритании. Первое место заняла 39-летняя певица из Швеции Лорин (Loreen) с песней Tattoo.

По итогам голосования певица набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей.

Второе место заняла Финляндия (526 баллов), третье — Израиль (362 балла). Россия в «Евровидении -2023» не участвовала. В прошлом году в Турине одержала победу украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за соображений безопасности Украина решила не проводить конкурс, поэтому он прошел в Великобритании. Британский музыкант Сэм Райдер в прошлом году занял второе место.

Это первый случай, когда участник «Евровидения» становится дважды триумфатором. Лорин уже побеждала на конкурсе в 2012 году, после чего её «Эйфория» стала мировым хитом. То, что Лорин решила вернуться на «Евровидение», нет ничего удивительного. Прецеденты были, но всегда безуспешные. Однако букмекеры сразу поставили её песню «Tattoo» на первое место. И выиграли.

Кому-то нравится Лорин, кому-то нет. Однако большинство зрителей, которые следили за конкурсом считают, что у Лорин заслуженное первое место: «Нравится эта певица ! Мощная она. Каждую песню проживает и выкладывается. На фоне остальных, к примеру хорватов, это хороший вариант для первого места». И радуются, что 11 лет спустя Лорин вернулась на конкурс победительницей. Да и победителей не судят.

Но гораздо больше, чем творчество, людей интересует внешний вид певицы.

«Визуально похожа на женщину. Но не уверена», — пишут в комментариях. «Люди идут против своей природы. Сейчас это модно. В случае с Лорин, никто не знает точно, кто она».

«Что касается её необычной внешности, то она шведская певица марокканско-берберского происхождения. Она и не обязана выглядеть как классическая европейка, зато запоминающиеся и внешность, и вокал. И сейчас многие помнят, что она победила с песней «Эйфория». Да и были очень слабые соперники в этом году. Победа заслуженная. Но сам конкурс давно политизирован, поэтому не смотрю».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

«Евровидение-2023»: Зеленскому указали на место - его подвинули мохнатые мужики в трусах и гольфиках (подробнее)