«Посланники безбожия без комплекса вины» - какие впечатления оставили участники очередного «Евровидения»

Благодаря этим участникам Германия в 2023 году оказалась на последнем месте
Фото: REUTERS
Вожу глазами томно я,
вздыхаю у компа.
В компе толпа огромная,
гигантская толпа.
Неистовы, безбашены,
шагают мужики.
У них глаза накрашены
и выбриты виски.
Идут в лохмотьях бросовых
насыщенных тонов.
Одни - в чулочках розовых,
другие - без штанов.
Посланники безбожия
с манерой обезьян
идут они, похожие
на инопланетян.
Без тени деревенщины
и комплекса вины
идут за ними женщины
как с бала Сатаны.
Одна крутого норова,
предвестница грозы,
в плаще как у Киркорова,
в штанах как у Лозы.
Другая - экономная,
с разрезом у пупа.
Идёт толпа огромная,
безумная толпа.
Во тьме кривыми тропами
меж лазерных огней.
С большими очень попами.
И грудью не своей.
Актёришки-любители
театра Варьете.
И с ними представители
кругов ЛГБТ.
И все же любопытен я:
откуда упыри?..
А это Евровиденье-
2023.
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