Тайные мемориалы фашистским оккупантам на русской земле: Как неравнодушные россияне исправляют ошибки равнодушной власти

Николай Савченко держит в руках табличку скандального памятника.

Десять лет мы с жителем Россоши Николаем Савченко выковыриваем с Воронежской и Белгородской земли памятники фашистским оккупантам, которые в 90-е и нулевые натыкали здесь итальянцы.

Девять лет воевали с фашистской «Шляпой», мемориальным знаком посреди города Россоши в виде головного убора оккупантов, в основании которой были заложены кости с итальянского военного кладбища (то есть, мемориал являлся «Могилой неизвестного фашиста», разве что без Вечного огня).

Савченко писал в МВД, прокуратуру, обращался в МИД и итальянское посольство, дошел до федеральной власти, везде ему отвечали: очень сочувствуем, факта оккупации Воронежской области итальянцами в 42-м году никто не отрицает, но в 90-х было принято решение дружить, есть международные договора, а в статье УК «Реабилитация нацизма» отсутствует пункт «Установка памятников фашистам»! По ней нельзя только отрицать факты, установленные Нюрнбергским трибуналом, а ставить гитлеровцам памятники – пожалуйста!

В процессе Савченко получил статус, из кровельщика-активиста стал руководителем Воронежского филиала Фонда защиты национального исторического наследия, но это ему ничуть не помогло, вот ни капельки.

Наконец, с началом СВО, когда Италия поддержала Украину, неизвестные просто сдернули ночью «Шляпу» с постамента и увезли, скорее всего, это сделали силовики: центр города, куча камер – а виновные якобы не установлены - все всё понимают.

Следом простые россошанцы, с криком: «Время пришло!», - сдернули памятный итальянский крест на кладбище (был установлен в 90-х, костей под ним не было), и одновременно власти Ливенки, это село в Белгородской области, закрыли щитами с георгиевскими лентами фигуры солдат на построенном итальянцами мосту (еще один памятник), а после срезали фигурам головы.

Ну, казалось, все!

Ан, нет.

ПРОПАВШАЯ ПЛИТА

Еще когда Савченко борол «Шляпу», он мельком показывал мне фотографию кирпичной плиты в выжженной солнцем траве и говорил:

- А этот памятник вообще не можем найти, он тайный! Знаем, что под хутором Зеленый Яр, ездили туда, квардрокоптер поднимали – не получается найти! Видим его только на итальянских сайтах!

Та самая фотография могилы в Зелёном Яру, с которой Савченко начал поиски (найдена им в соцсети ВКонтакте).

Плита на фото была украшена немецкими золочеными снарядами от миномета, штыками от винтовок, итальянским форменным кинжалом и табличкой с надписью: «Всем воинам, павшим в боях. Декабрь 1942-январь 1943 гг. A TUTTI I SOLDATI caduti in questo luogo. Dicembre 1942 – gennaio 1943». Рядом были видны ноги и металлические итальянские флагштоки, не узнать их было невозможно, слишком они примелькались в Россоши.

История памятника известна: итальянская делегация задумала увековечить память своих погибших в России предков, туристы уговорили местного краеведа, поехали на хутор Зеленый Яр под селом Новая Калитва, где во время войны стояла особо кровавая дивизия «Юлия», пошли на оставшееся после боев итальянское кладбище, накопали костей и устроили: а) братскую могилу на самом хуторе, б) пару костей увезли в Россошь, чтобы забетонировать под «Шляпу» (по следам этих событий итальянцы опубликовали книгу, ее содержание подтвердили проверки ФСБ и СК).

О братской могиле сейчас и идет речь.

СТО ДВАДЦАТЬ ТРИ КОСТИ

Несколько месяцев Савченко искал информацию, поиски в Россоши выглядят так:

- Пошел на рынок, увидел местного мужика с химзавода, Польников Александр его зовут, он кусты роз покупал. Говорю: «Я знаю, ты на открытии мемориала в Зеленом Яру был! Ты туда экскурсии водил, я твои фотографии на итальянском сайте видел (итальянцы рассматривают поездки к нам на Дон как патриотический туризм. – Авт.)!

Потом Савченко нашел итальянский сайт, рекламирующий туры на Дон «по местам боевой славы» альпийцев, и там - фото того самого, изрядно заржавевшего мемориала… Фото: unitalianoinrussia.it

…гуляющих по Донским степям потомков оккупантов в шапочках с перьями… Фото: unitalianoinrussia.it

…и жителя Россоши Александра Польникова, бывшего у туристов проводником (в желтой куртке) у Памятного камня в Гарбузово. Фото: unitalianoinrussia.it

Весной 2022 года активисту подкинули таблички с памятника: ту самую, «Всем воинам» и бывшую на тыльной стороне: «Обелиск установлен при поведении экспедиции поиска пропавших без вести, погибших в Великую Отечественную войну ВИПК «Тайфун» (этот «Тайфун» найти бы да допросить, на каких условиях он сотрудничал с итальянцами, да вот беда – в 2010-м организация была ликвидирована по суду).

Савченко поставил в известность о поисках главу сельского поселения, опросил фермеров и… о, чудо, 22 июня узнал координаты.

- Вскрыли плиту, там квадратная яма и кости просто навалены, вместе с мусором от костра! Для нас эти солдаты враги, но я был потрясен, что итальянцы так отнеслись к собственным павшим!

22 июня 2022 года поиски увенчались успехом: активисты вскрыли могилу и нашли кости вперемешку с мусором. Фото: Николай САВЧЕНКО

Тут же сельское поселение просигналило СК, кости изъяли, эксперт дал заключение, что в яме лежали 123 кости от семи человек.

А дальше началась сказка про белого бычка.

«НЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ!»

Россошанский межрайонный отдел СК написал Савченко, что данное захоронение на балансе и в реестре Новокалитвинского сельского поселения не состоит, никто его с местными властями никогда не согласовывал (какая неожиданность, это же самое правоохранительные органы говорили по поводу «Шляпы», тогда как у Савченко были фотографии мэра города и глав района на открытии памятника).

Дальше, в надписи на итальянском языке СК не видит признаков, что памятник посвящен фашистам: у фашистов та война называлась «Поход на Россию», «Поход на восток», «Восточный фронт» - а здесь таких надписей нет. Шах и мат.

СК прислал издевательский ответ: "Поскольку надписи «Поход на Восток» на памятнике не обнаружено, нет оснований полагать, что под ним лежат фашисты."

Савченко негодует:

- Они не вызвали меня, не дали показать книгу, где итальянцы сами говорят, как согласовывали место братской могилы с главой районной администрации и мэром, не дали приобщить к делу итальянский сайт с фотографиями русского проводника Польникова и не вызвали этого проводника, чтобы расспросить, как было дело, не взяли у меня протокол заседания Россошанского совета ветеранов, на котором краевед Морозов открыто рассказывал, что это итальянцы соорудили там братскую могилу, просил главу администрации Мишанкова поставить памятник!

Мил человек, так потому тебя и не пригласили, что картонной глупостью: «А может, это советские воины?», - от тебя отделаться не получилось бы!

Неопознанные кости захоронили там, где хоронят бомжей, плиту СК поднимал краном и бросил в перекошенном виде, таблички с братской могилы лежат в гараже у Савченко.

Уголовного дела нет, но и могилы нет. Приличия соблюдены.

СК намекал, что кости могут принадлежать советским воинам, однако могилу оставил в таком неприглядном виде. Фото: Николай САВЧЕНКО

Личный взгляд

ВЛАСТЬ ПОМОГАЕТ ПОПУСТИТЕЛЬСТВОМ

Признать ошибки государственная машина не готова.

Я думала, что мне все это напоминает?

Российская власть твердо решила не сажать воронежских и россошанских чиновников, продававших память о ВОВ и поимевших за это поездки в Италию. Да что там, из местного детского сада не уволена заведующая, 30 лет рассказывавшая детям, что оккупанты были хорошие и добрые: система костьми ложится, чтобы не признать свою недальновидность, или коррупцию, или предательство отдельных членов – но при этом не мешает и активисту Савченко с патриотическим пылом наводить на родной земле порядок.

Выдержка из книги «Операция «Улыбка». Мы вернёмся в Россошь»: члены итальянской делегации рассказывают главе района и мэру, что братская могила в Зелёном Яру очень важна для жителей провинции Виченца.

И она не помешала неизвестным патриотам просто сдернуть памятники, снять которые законным способом не получалось десять лет.

Такая помощь попустительством.

Патриотам, конечно, хотелось бы большего. Хотелось бы полного разворота с либерального вектора, который привел к тому, к чему привел (электронная промышленность развалена, страна набита фашистскими памятниками)… То есть, они ждут участия в исправлении ситуации именно государственных структур: отставками, посадками, новыми законами, раз старые не мешают даже выставить оборонный завод на продажу.

Но нет.

А потому у нас с Савченко много работы. Стоят памятные камни-близнецы в сёлах Гарбузово и Ливенка Белгородской области, надписи на них откровеннее некуда: «Погибшим в России итальянцам». Стоит памятник в виде пера с итальянской шляпы в центре села Филоново Богучарского района Воронежской области. Отлит в граните, чтоб на века.

Село Филоново Богучарского района. Памятник в виде пера со шляпы. Фото: Николай САВЧЕНКО

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