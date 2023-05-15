В России завершился региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Фото предоставлено Пресс-службой Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

В региональном этапе соревнований приняли участие 28150 студентов СПО и 9032 школьника старше 14 лет из всех 89 субъектов Российской Федерации. Представители новых регионов нашей страны также провели региональные этапы. Победители и призеры регионального этапа мероприятий Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству получили предложения о трудоустройстве и приглашения на стажировки от индустриальных предприятий – партнеров.

«За каждым победителем чемпионата по профессиональному мастерству стоит его наставник. Этот год объявлен президентом России Годом педагога и наставника, и я хочу особо подчеркнуть роль мастеров производственного обучения в воспитании и подготовке кадров для нашей экономики. От труда преподавателей во многом зависит, насколько подготовленным молодой специалист выйдет на рынок труда, а в итоге – и будущее нашей страны», - обратился к участникам и наставникам министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Фото предоставлено Пресс-службой Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

В рамках международной кооперации в региональных чемпионатах по профессиональному мастерству приняли участие представители иностранных государств. Так, в Брянской области и Хабаровском крае продемонстрировали мастерство конкурсанты из Республики Беларусь. На региональные этапы Чемпионатов в Кемеровской и Новосибирской областях приехали участники из Казахстана. В Иркутскую область приглашены представители Монголии, а в Хабаровском крае дистанционно приняли участие конкурсанты из Китая.

Победители регионального этапа Чемпионатов примут участие в отборочных соревнованиях, которые состоятся в июне-июле 2023 года на территории различных субъектов РФ при методической поддержке Федерального оператора и ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

«У молодых ребят, благодаря Всероссийскому чемпионатному движению, появилось больше возможностей для профессионального роста. Десятки тысяч конкурсантов для развития своей карьеры выбрали более двухсот компетенций. При освоении программ обучения конкурсанты получили необходимые знания и навыки в профессии, а на площадке смогли их продемонстрировать. Я уверена, первые победители войдут в историю Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству», - отметила и.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Наталия Золотарева.

Фото предоставлено Пресс-службой Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Региональные чемпионаты по профессиональному мастерству прошли при поддержке более 5000 организаций-партнеров. Ключевым условием проведения соревнований по компетенции является согласование комплекта конкурсной документации партнерами-работодателями и предоставление участникам Чемпионата вакансий или стажировок. Представители предприятий также приняли участие в оценке конкурсантов в качестве индустриальных экспертов.

Победители и призеры соревнований получили памятные дипломы, более 13000 конкурсантов получили предложение о прохождении стажировки и более 3500 человек – возможность трудоустроиться на ведущие предприятия страны.

Ребята отмечают, что соревнования по профессиональному мастерству помогают им совершенствовать свои навыки, обмениваться опытом с другими участниками.

«Участие в соревнованиях позволяет показать действующим мастерам, сотрудникам и руководителям предприятий мои навыки, то, чему я научилась. Это прекрасная возможность доказать самой себе, что я могу», - сказала победительница в компетенции «Обработка водных биоресурсов» Ерёмина Галина из Камчатского края.

Фото предоставлено Пресс-службой Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Самыми популярными компетенциями на региональном этапе стали «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход», «Электромонтаж», «Веб-технологии» и «Программные решения для бизнеса».

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству включает в себя Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Финальный этап Чемпионата высоких технологий состоится в Новгороде с 18 по 22 сентября, в нем будут определены победители по восьми компетенциям в основной категории и по двум в категории юниоров. Финал чемпионата «Профессионалы» пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 29 ноября, сильнейших выявят по 32 компетенциям в основной категории и по 19 в категории юниоров.

Фото предоставлено Пресс-службой Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Информационная справка:

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству представляет собой мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных компетенций конкурсантами (участниками соревновательных мероприятий) и работу по формированию прототипов «продуктов».

Стратегической целью Всероссийского движения по профессиональному мастерству является содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.

Управление развитием чемпионатного движения осуществляет Оргкомитет.

Оргкомитет Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству - межведомственный орган, отвечающий за развитие и эффективное достижение целей и задач Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В состав Оргкомитета входят представители федеральных органов исполнительной власти, Федерального оператора, региональной исполнительной власти.

Чемпионат проводится по компетенциям, востребованным на рынке труда в Российской Федерации и(или) сопоставимыми с трудовыми функциями и видами трудовой деятельности, направлениями подготовки среднего профессионального образования, а также по перспективным компетенциям.

Всероссийское чемпионатное движение включает в себя мероприятия Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий.

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по наиболее востребованным компетенциям в субъектах РФ.

Чемпионат высоких технологий ‒ соревновательные мероприятия, направленные на демонстрацию профессиональных навыков по перспективным и новым компетенциям.

Каждое мероприятие Чемпионатного движения представляет собой соревнование, предусматривающее выполнение конкурсантами конкурсных заданий. Всех участников Чемпионата сопровождают эксперты – наставники, которые будут проводить оценку участников и участвовать в мероприятиях Чемпионата.