В России нашли новые виды клещей: опасны ли они для человека и в каких регионах водятся

Обнаруженные в России новые виды клещей оказались неопасными для человека Фото: Мария ЛЕНЦ

На днях интернет-сообщество потрясла зловещая новость: ученые Тюменского государственного университета открыли три новых вида клещей. Они могут переносить ряд опасных болезней: чуму, лихорадку Западного Нила, туляремию и так далее. “Караул, спасайся, кто может!” - ударили в набат некоторые наши коллеги, предрекая населению страшные напасти и ужасные эпидемии. Сенсация будоражила публику в течение суток, потом выяснилось, что обнаруженные клещи людей в принципе не кусают.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» нашему ведущему Михаилу Антонову рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ.

- Клещи это колоссальная по количеству видов группа, их больше 50 тысяч видов, - объяснил Вадим Валерьевич. - Среди них есть те, кто паразитирует на млекопитающих и, в частности, на людях. Но на самом большинству кровососущих клещей люди вообще не интересны. Так вот три новых описанных вида относятся именно к этому числу. Среди гамазовых клещей (так называется эта группа) есть некоторые виды, которые, случайно могут покусать человека. Люди не их целевая аудитория, но теоретически могут. Но конкретно эти три вида – это специализированные паразиты летучих мышей. Соответственно, чтобы добраться до этих клещей, человеку надо будет проникнуть в пещеру, где весь потолок увешан летучими мышами и начать натирать свое тело этими животными. Желательно будучи раздетым догола. Тогда, возможно, случайно какой-нибудь из этих клещей и укусит человека. Другого варианта встретиться с ними практически нет. Но я надеюсь, после пандемии COVID-19 население планеты осознало, что летучих мышей руками лучше не трогать.

- До сих пор не понятно, что стало источником пандемии коронавируса. Могут ли клещи спровоцировать новую серьезную пандемию?

- Вот чтобы избежать повторения подобных сценариев, ученые так активно и занимаются изучением переносчиков различных заболеваний. Казалось бы, какая разница, какие именно виды клещей паразитируют на летучих мышах? Для обывателя, для человека, не связанного с наукой, это совершенно не принципиально: никакой опасности для них эти клещи не представляют. Но для ученых, такие исследования очень важны, потому что, чем больше этих кусочков мозаики мы собираем, тем более понятна картина того, как в принципе передаются заболевания. И не только от человека к человеку, но и от животных к человеку, а также внутри видов животных, от которых эти заболевания могут затем перейти к людям. Поэтому фундаментальное значение таких открытий, конечно, велико. Но дачникам и грибникам пугаться тут абсолютно нечего.

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