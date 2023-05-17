Что делать если в классе «правит» агрессивный подросток: Адвокат по вопросам защиты интересов детей дал ответ

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Детей с проблемами поведения становится все больше. Теперь уже в каждом классе за редким исключением есть как минимум один ученик, который всем мешает: толкается или дерется, постоянно срывает уроки, может встать и пойти посреди занятия, послать учителя куда подальше.

Педагоги и родители не понимают, как справиться с таким нарушителем порядка. Двойки, вызовы родителей, призывы к порядку никакого воздействия не имеют. Нередко доходит до партизанских выходок со стороны родителей других детей: подкараулить после школы и надрать уши или запугать и т.и. Но этот путь тоже заводит в дикие кущи. Недавний случай в новосибирской гимназии: родители не водили на уроки своих третьеклассников, требуя убрать из класса девочку Соню – ее обвинили в агрессивном поведении. На самом ли деле Соня была агрессивна или просто пришлась не ко двору – этот вопрос скрыт под ворохом эмоций с обеих сторон конфликта. Двухнедельную забастовку в итоге утихомиривали прокуратура, министерство просвещения и омбудсмен, полетели шапки…

А как правильно поступать в случае конфликта, спровоцированного учеником-задирой? Об этом мы расспросили адвоката Антона Жарова, специализирующегося на вопросах защиты интересов детей.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ДРАКУ НА ПЕРЕМЕНКЕ

- Дети есть дети. Они могут быть неудобными, не умеющими себя контролировать, задиристыми, — говорит юрист. - Но ими должны управлять родители и педагоги. То есть учителю положено не только давать знания, но и делать так, чтобы хулиган не мешал другим.

- То есть родители хулигана не отвечают за то, что он вытворяет в школе? Привели и забыли?

- С юридической точки зрения так и есть. Родителей можно журить за то, что Петя прогулял уроки, не сделал домашку. Но если Петя подрался с Васей на переменке, претензий к его папе и маме быть не может. Пока ребенок в школе, за него и его поведение отвечают школа и педагоги. В новосибирской гимназии конфликт с чего начался? С того, что девочка Соня, которую выставили хулиганкой, получила травму, играя с другими ребятами в школьном дворе, а школа не захотела брать на себя ответственность.

- Одно дело - баловство и ребячество. А если ученик в приступе ярости с ножницами за детьми бегает? Тоже школу винить?

- Если у ребенка нет медицинских противопоказаний для учебы в школе и это подтверждено справкой, за его поведение в школе отвечает школа. Если есть отклонения, нужно лечить, конечно. Школьный психолог в таких случаях рекомендует родителям показать ребенка специалистам. Однако агрессивное поведение - это далеко не всегда следствие психических проблем. Чаще это говорит о том, что он не знает, как разрешить какую-то болезненную для него ситуацию - конфликт с одноклассниками или учителем, например. Или хочет привлечь к себе внимание. Будущих педагогов в вузах учат находить язык с разными детьми на занятиях по психологии.

Если у ребенка нет медицинских противопоказаний для учебы в школе и это подтверждено справкой, за его поведение в школе отвечает школа. Фото: Shutterstock

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДИТЕЛЯМ

- Но школа ведь очевидно не справляется! Если разговоры на хулигана не действуют, его родители ничего не предпринимают или плечами пожимают: ну, вот такой он у нас, сами мучаемся… Остальному классу, что делать?

- Если не справляется учитель с дисциплиной, работодатель должен либо организовать повышение квалификации, либо найти замену. А родителям нужно добиваться от школы, чтобы выполняли свою работу. Вплоть до жалоб в департамент образования, прокуратуру.

- Многие родители убеждены, что от жалоб только хуже будет – потом на их ребенке, и так страдающем от хулигана, еще и педагоги отыграются.

- Есть такая иллюзия. Из опыта скажу – будет, наоборот, лучше. Мстить начинают неумные взрослые, а умные будут стараться сделать все, чтобы родители вторую жалобу не написали. Первым делом бежать в гороно, конечно, не стоит – подойдите сначала к директору: знает ли он о вашей проблеме, что делается для ее устранения? Возможно, все быстро решится. У нас же родители часто даже с классным руководителем не разговаривают, а сразу запускают план «выжить вредную Соню».

ЧТО МОЖЕТ ШКОЛА

- А что школа может реально сделать с неуправляемым ребенком?

- Перевести в другой класс, подключить школьного психолога, социального работника или службу медиации (улаживания конфликтов, есть в Москве – прим. Ред.), назначить индивидуальный образовательный маршрут или дополнительные занятия, заменить учителя, расформировать класс… Инструментов хватает. Другое дело, что школе удобнее сказать: это не мы плохие, а некая Соня и ее мама. Их позицию могут поддержать и другие родители, думая, что, если Соню из школы, все проблемы решатся. Не решатся: уйдет условная Соня – придет Глаша, может, еще похлеще Сони. Проблема – в педагогах, и решать ее должна школа. Если вы пришли в кино, а кто-то из зрителей посреди сеанса начал горланить песню, к кому вы обратитесь? К охране. Или к администрации кинотеатра: потребуете вернуть деньги или дать вам билет на другой сеанс. В школе то же самое.

- А выгнать хулигана могут, если ну ничего не помогает, и ребенок продолжает всех терроризировать?

- До 15 лет не имеют права – ни за поведение, ни за двойки. Исключение - если ребенок нарушает устав школы. Например, прогуливает уроки или делает что-то из ряда вон – без штанов бегает по коридорам. Но нарушения должны быть систематические, подтвержденные документально, с нарушителем и его родителями должны провести воспитательные беседы, дать время исправиться. Если ученику уже есть 15, могут отчислить и за меньшие нарушения (но все равно - регулярные, повторяющиеся, злостные), но после заключения районной комиссии по делам несовершеннолетних. Однако я не припомню случаев исключения по инициативе школы. Чаще вызывают родителей и уговаривают перевести в другую школу. И те сами пишут заявление на отчисление.

- И все же есть очень активные родители, которые чуть что – не только жалобы пишут, но и иски подают. Много ли судов из-за внутришкольных конфликтов?

- Судятся редко и в основном с платными школами. С общеобразовательными воевать не хотят.

КОНКРЕТНО

Составляем жалобу

Если не помогают разговоры с педагогами и администрацией школы, подавайте письменную жалобу директору школы. Опишите конфликтную ситуацию, которая мешает учебному процессу, подкрепите жалобами других родителей (но вместо одной коллективной лучше написать три индивидуальных). В конце укажите, что оставляете за собой право обратиться с жалобой в департамент образования и в правоохранительные органы.

Настаивайте на письменном ответе - это будет документальное подтверждение того, что вы пытались решить вопрос на уровне школы. Пригодится, если придется жаловаться в вышестоящие инстанции.

БДИ!

Только не самосуд!

Громкая история из Приморского края. Пятиклассник – мальчик из неблагополучной семьи - держал в страхе весь класс: портил чужие вещи, обижал и бил детей. Так всех допек, что разъяренные родители пришли в школу поговорить с наглецом, тот нахамил, и один папа не сдержался и окунул пацана головой в унитаз.

Знаете, чем все обернулось? Папу судили за побои и причинение вреда здоровью ребенка (у того из носа кровь пошла после ныряния), наказали и школу, и начальников повыше. А тот мальчик наслаждался хайпом и долго еще ходил королем. Привлечь к ответственности до 14 лет, как известно, не могут, а на учете в полиции он и так состоял.

Мораль - держите себя в руках. Собирайте доказательства, что кто-то из детей обижает вашего ребенка. Пишите заявление в полицию. Но не устраивайте самосуд. Хулигана это не исправит, а вы рискуете попасть под уголовную статью.

СОВЕТ ПСИХОЛОГА

Если ребенка обижают

«Нельзя ябедничать!». Это убеждение зачастую транслируют не только дети друг другу, но и взрослые. Итог – психологические травмы у тех, кто боится жаловаться, но и постоять за себя не может. Ну как дать сдачи по совету мамы обидчику, который выше тебя на голову? Буду терпеть и маме больше ни слова.

Педагог и психолог Анна Быкова, разбирая школьные конфликты в своей книге «Школьники ленивой мамы», настаивает: разрешите детям жаловаться! Ребенок имеет право не справляться, и просить о помощи взрослых – нормально.

Если вашего школяра обижает одноклассник, дайте ему речевой алгоритм действий. «Еще раз, и я скажу своей маме, а она позвонит твоей!». Смысл - дать понять обидчику, что о его поступке узнают и будет наказание. Учите ребенка не впадать в состояние затравленного зайца, а сохранять внутреннее спокойствие. Тогда и реагировать проще. Можно пожать плечами и уйти. Сказать что-то вроде: «Наверное, тебе так нравится думать» или «Это по-твоему так». Отмахнуться. Сделать вид, что не услышал.

Сообщите учителю о ситуации и попросите взять на контроль. Скорее всего, педагог пообещает поговорить с обидчиком, его родителями, с классом. А вы держите руку на пульсе. Не стало лучше? Обращайтесь к директору.

Как вести разговор, если недовольны работой педагога? Тут есть две стратегии. Первая - обвинять и указывать («у вас на уроках дети на ушах стоят!», «ничему их не учите!»), воспринимается как нападение и приводит к новым конфликтам. Вторая – поиск причин и сотрудничество («вам не кажется странным, что...», «что мы вместе можем сделать?) – помогает решить проблему.

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