Анекдоты: Пират Джон Сильвер был первым человеком, у кого были деньги на карте

Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо, наоборот, гладкой стороной сверху!

* * *

- Что вообще за профессия у тебя такая - кинолог?

- Не твое собачье дело.

* * *

Рыбалка. Раннее утро. Два рыбака с глубокого похмелья просыпаются. Смотрят - вокруг вся земля вспахана и кругом сети стоят.

Один - другому:

- Ну ты и назюзюкался, Вася, что же ты сети-то на земле понаставил?!

Второй:

- Не, ты посмотри на него, кто еще назюзюкался?! Где ты греб, там я и ставил!

* * *

Никогда еще Дон Кихоту не попадалась такая увертливая мельница - Карлсон был в восторге от игры в пятнашки.

* * *

- Милый, я была в гараже и случайно нашла твою заначку...

- То есть ты случайно разбортировала запасное колесо?!

* * *

Беседуют два соседа:

- Моня, как считаете, шо таки сильнее: знание или чувство?

- Чувство!

- Почему?

- Вот знаю, шо я должен Додику, но чувствую... не отдам.

* * *

Россия - единственная в мире страна, которую запад окружает со всех сторон света.

* * *

Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…

* * *

Приходит чиновник в фирму, выигравшую тендер:

- Почему вы деньги украли, а дорогу не построили?

- Ну пап, хватит прикалываться.

* * *

Отец говорит дочери:

- Выходи замуж за Фиму. Он тебя действительно любит.

- Почему ты так думаешь?

- Вот уже год я занимаю у него деньги, а он к нам все еще ходит.

* * *

- У тебя бывает дежавю?

- Мне кажется, ты это уже спрашивал.

* * *

- Тут в песне Высоцкого непонятно: «Я хватаюсь за диск телефона».

- Ну, видишь ли - песня старая, тогда флеш-память еще не изобрели и телефоны были с жесткими дисками…

* * *

С теперешним бы умом - да обратно в молодость...

Уж я бы глупости творил гораздо интереснее!

* * *

Кони одинаково дохнут и от работы, и от перекура. В общем, совершенно не приспособлено животное ни к работе, ни к отдыху.

* * *

- В Питере были?

- Да!

- Из Эрмитажа удалось чего-нибудь прикупить?

* * *

Замечали, насколько неправдоподобны фильмы типа «11 друзей Оушена»?

У какого взрослого человека есть 11 друзей?!

* * *

Перестал ходить к психологу, так будет лучше для меня обоих.