Анекдоты: Пират Джон Сильвер был первым человеком, у кого были деньги на карте

Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо, наоборот, гладкой стороной сверху!
* * *
- Что вообще за профессия у тебя такая - кинолог?
- Не твое собачье дело.
* * *
Рыбалка. Раннее утро. Два рыбака с глубокого похмелья просыпаются. Смотрят - вокруг вся земля вспахана и кругом сети стоят.
Один - другому:
- Ну ты и назюзюкался, Вася, что же ты сети-то на земле понаставил?!
Второй:
- Не, ты посмотри на него, кто еще назюзюкался?! Где ты греб, там я и ставил!
* * *
Никогда еще Дон Кихоту не попадалась такая увертливая мельница - Карлсон был в восторге от игры в пятнашки.
* * *
- Милый, я была в гараже и случайно нашла твою заначку...
- То есть ты случайно разбортировала запасное колесо?!
* * *
Беседуют два соседа:
- Моня, как считаете, шо таки сильнее: знание или чувство?
- Чувство!
- Почему?
- Вот знаю, шо я должен Додику, но чувствую... не отдам.
* * *
Россия - единственная в мире страна, которую запад окружает со всех сторон света.
* * *
Он хотел наладить отношения с тещей и решил заказать ей по интернету красивое модное платье, но, как назло, она проснулась как раз в тот момент, когда он измерял ее рулеткой…
* * *
Приходит чиновник в фирму, выигравшую тендер:
- Почему вы деньги украли, а дорогу не построили?
- Ну пап, хватит прикалываться.
* * *
Отец говорит дочери:
- Выходи замуж за Фиму. Он тебя действительно любит.
- Почему ты так думаешь?
- Вот уже год я занимаю у него деньги, а он к нам все еще ходит.
* * *
- У тебя бывает дежавю?
- Мне кажется, ты это уже спрашивал.
* * *
- Тут в песне Высоцкого непонятно: «Я хватаюсь за диск телефона».
- Ну, видишь ли - песня старая, тогда флеш-память еще не изобрели и телефоны были с жесткими дисками…
* * *
С теперешним бы умом - да обратно в молодость...
Уж я бы глупости творил гораздо интереснее!
* * *
Кони одинаково дохнут и от работы, и от перекура. В общем, совершенно не приспособлено животное ни к работе, ни к отдыху.
* * *
- В Питере были?
- Да!
- Из Эрмитажа удалось чего-нибудь прикупить?
* * *
Замечали, насколько неправдоподобны фильмы типа «11 друзей Оушена»?
У какого взрослого человека есть 11 друзей?!
* * *
Перестал ходить к психологу, так будет лучше для меня обоих.