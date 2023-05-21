Собаки глупеют: Составлен рейтинг пород по интеллекту

- А я, когда хочу коту отомстить, хозяину в тапки писаю...- Да ты просто гений! Фото: Shutterstock

Наши любимцы уже не такие умные, как раньше. Об этом говорят исследования ученых из Швеции. Выводы неутешительны: породистые собаки менее сообразительны, чем их сородичи в XIX веке. Исследователи считают, что заводчики сосредоточились на внешних данных псов в ущерб их умственным способностям. Если раньше перед собаками стояли важные задачи: охрана жилища, охота, где требовались сила, острота ума и реакция, то сегодня псы обычно служат украшением. И речь не только о декоративных породах.

Трусость на генетическом уровне

В народе говорят: «У глупого хозяина и собака умом не блещет». И еще: «Чем меньше собака, тем она глупее».

- Это правда? - решаю уточнить у Ольги Носковой, судьи и инструктора Российской кинологической федерации.

- Смотря что понимать под глупостью хозяев, - объясняет она. - Человек с ментальными нарушениями вообще не должен держать собаку. А обычно проблемы случаются, когда хозяин не занимается со своим питомцем регулярно, не выполняет задания инструктора. Такой хозяин только портит дрессировку.

Одни породы собак тяжелее обучаются, другие схватывают все на лету (см. «Кстати»). А мнение насчет глупости маленьких собак сложилось из-за того, что чаще всего их не дрессируют. Не заниматься с большим псом может быть чревато. А малыш, тявкающий под мышкой, никому особо не мешает.

- Самая частая проблема, с которой ко мне обращаются владельцы, - трусость питомца, - продолжает Ольга. - Собака боится выходить на улицу, других людей, других псов... Сейчас массово собаки теряются. И в объявлениях хозяева пишут: «Не ловите, не зовите - убежит». Хотя нормальная реакция пса со здоровой психикой: потерялся - идешь к тому, кто поможет.

Причина зачастую генетическая. В Российской кинологической федерации (РКФ) введено тестирование собак. И если раньше оно касалось только служебных пород, то сейчас проверяют всех собак, которые идут в разведение. В первую очередь проверяют лояльность к человеку. Когда гладишь собаку, общаешься с хозяином, она должна вести себя адекватно, не отвечать агрессией. Второе - поведение в толпе людей. Третье - проверка на выстрел. Самых маленьких - собак-компаньонов и декоративных - проверяют на громкие звуки. Шуршат или стучат.

Психологически здоровое четвероногое все эти несложные испытания должно выдержать и получить диплом РКФ

Но часто питомники к этому относятся формально. Поэтому и случаются истории, когда на соревнованиях по послушанию (!) собаки дерутся между собой и проявляют агрессию к людям.

Можно ли работать с трусостью? Да, но лучше довериться опытному инструктору.

Хозяин - только фон

- Еще одна частая проблема - взаимоотношения человека с собакой, - продолжает кинолог. - У собаки нет мотивации к работе с хозяином. Ей и так хорошо. Она даже не всегда в курсе, что с ней человек рядом живет! Гуляет, на поводке у нее кто-то болтается - ну и ладно. Иногда что-то сзади орут, но это фон, как радио в машине, к которому привыкаешь. И в мисочке корм появляется сам по себе.

Но если отношения между собакой и человеком выстроены правильно, то авторитет владельца непогрешим. Все, что есть у песеля хорошего в жизни, - это от хозяина. И это не дрессировка, а именно выстраивание отношений.

С хозяином всегда должно быть интереснее. Но часто наблюдаю, что человек проигрывает. Есть трава, есть собаки, есть кошки, бабушки, на которых можно полаять, велосипедисты, за которыми можно побегать. А хозяин на периферии.

Почему питомец «истерит»

- Бывает, приходишь домой - а на ковре куча, и все погрызено.

- У вашего питомца стресс, - объясняет Ольга Носкова. - Особенно участились случаи невротического состояния после пандемии. Собака привыкла, что человек постоянно дома, и вдруг он исчез. Начинает тревожиться.

- И как себя вести в этом случае?

- Берете веник, совок и молча убираете. Если у вас хороший контакт с собакой, она чувствует ваше настроение, можно убираться с недовольным видом. - Кричать и ругать бесполезно. У вашего питомца нет логического мышления, он не выстраивает причинно-следственные связи. Другое дело, когда пес валит кучу на ковер в момент, когда вы дома. Тут можно даже жестко дать понять, как вы недовольны.

Зачастую собаки «истерят» от недостатка нагрузки. Поэтому перед тем, как уйти, правильно погуляйте с собакой, дайте ей задания для головы. Что-то спокойное: нюхать, выдержка, поиск, походить рядом. Если с ней играть и бегать на прогулке, она возбуждается, не может успокоиться и продолжает «веселье» в одиночестве. Загруженная голова надежнее, чем загруженные ноги.

- Что такое правильная прогулка?

- У каждой собаки она разная. Наблюдайте, что собаку нагружает. Допустим, вы покидали мячик 10 минут, а потом дома она еще два часа бегала по потолку. Или вы с ней искали спрятанный мячик, пришли - она спать легла. Ей сложнее бегать 15 минут или те же 15 минут красиво ходить рядом? Не получается справиться самому, обратитесь к инструктору, чтобы подсказал.

Гуляйте в новых местах

- Вы же не можете жить без новостей. Вот и собаке надо утолять информационный голод. Для этого лучше всего гулять по новым местам. Сойдите со знакомой дороги на пару метров. Зайдите в соседний двор. Если есть возможность, вывозите собаку. Тогда и социализация будет проходить легче. Считается, что социализация у собак - это играть во все, что она видит. На самом деле - не обращать внимания на все, что она видит.

КСТАТИ

Рейтинг пород по интеллекту послушания

Его составил еще в 1994 году Стенли Корен, профессор психологии из Канады. По его мнению, есть три аспекта собачьего интеллекта:

Инстинктивный интеллект: собака выполняет функции, уже заданные генетически (например, охранные).

Адаптивный интеллект: проявляется, когда пес выполняет задание сам.

Интеллект послушания: способность к обучению выполнения команд.

Рейтинг спорный. И автор сам это признавал, ведь послушание и интеллект - не одно и то же. Например, собак, выведенных для охраны или охоты, учат самостоятельно принимать решения. Поэтому они хуже выполняют команды, чем домашние псы. Охотничьи собаки стоят в рейтинге ниже, но это не значит, что они глупее. Кроме того, выведенные сравнительно недавно породы более обучаемы, чем древние, генотип которых больше похож на генотип волка. Не случайно последнее место в рейтинге занимает афганская борзая - одна из древнейших пород в мире.

1. Бордер-колли

2. Пудель

3. Немецкая овчарка

4. Золотистый ретривер

5. Доберман

6. Шелти

7. Лабрадор ретривер

8. Папильон

9. Ротвейлер

10. Австралийская пастушья собака

11. Вельш-корги-пемброк

12. Цвергшнауцер

13. Спрингер-спаниель

14. Бельгийская овчарка

15. Колли

16. Немецкий шпиц

17. Курцхаар

18. Английский кокер

19. Миттельшнауцер

20. Американский кокер

21. Померанский шпиц

22. Кардиган-вельш-корги

23. Йоркширский терьер

24. Ризеншнауцер

25. Эрдельтерьер

26. Бувье

27. Бриар

28. Самоед

29. Американский стаффордширский терьер

30. Сеттен-гордон

31. Керн-терьер

32. Керри-блю-терьер

33. Ирландский сеттер

34. Карликовый пинчер

35. Английский сеттер

36. Фараонова собака

37. Далматин

38. Бедлингтон-терьер

39. Той-терьер

40. Ирландский волкодав

41. Салюки

42. Пойнтер

43. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

44. Хаски

45. Грейхаунд

46. Боксер

47. Немецкий дог

48. Така

49. Бультерьер

50. Маламут

51. Шарпей

52. Фокстерьер

53. Риджбек

54. Вельштерьер

55. Ирландский терьер

56. Акита-ину

57. Скай-терьер

58. Селихэм-терьер

59. Мопс

60. Французский бульдог

61. Брюссельский грифон

62. Итальянская левретка

63. Китайская хохлатая собака

64. Японский хин

65. Бобтейл

66. Скотчтерьер

67. Сенбернар

68. Большая пиренейская собака

69. Чихуахуа

70. Лхасский апсо

71. Бульмастиф

72. Ши-тцу

73. Бассет-хаунд

74. Мастиф

75. Бигль

76. Пекинес

77. Бладхаунд

78. Борзая

79. Чау-чау

80. Бульдог

81. Бассенджи

82. Афганская борзая