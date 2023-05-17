Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Питание от высокого давления

Фото: с сайта здоровое-питание.рф
Медикаментозное лечение и диета хорошо дополняют друг друга в борьбе с гипертонией, которая при недостаточном к ней внимании может привести к инфаркту или инсульту. Лекарства должен назначать врач, а подходящее питание можно подобрать самостоятельно.
Определить точную причину не всегда возможно. В 90% случаев – дело в образе жизни. Или же гипертония развивается вторично при хронических заболеваниях почек, надпочечников, щитовидной железы, атеросклерозе и других.
Вот факторы, способствующие развитию заболевания: курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыток соли в рационе (более 5 г в день), употребление алкоголя, стресс, возрастные изменения, семейный анамнез гипертонии.
Чтобы получить наиболее точные результаты измерения, важно сесть с прямой спиной, под рукой должна быть опора (лучше положить руку на стол, на уровне сердца). Перед измерением нужно посидеть спокойно в тишине не менее пяти минут. Манжету надевают на 2,5 см выше локтя, плотно зафиксировав с помощью специальной липучки, но не слишком туго. Лучше провести несколько измерений с интервалом в 3-5 минут, сравнить показатели измерений на обеих руках.
Значения показателей артериального давления:
• Нормальное давление: менее или равно 120/80 мм рт. ст.
• Повышенное давление: 120-129/менее 80 мм рт. ст.
• 1 степень артериальной гипертензии: 130-139/80-89 мм рт. ст.
• 2 степень артериальной гипертензии: 140 и выше/90 и выше мм рт. ст.
• Гипертонический криз: выше 180/выше 120 мм рт. ст. В этом случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Изменение образа жизни – действенная мера, которой часто достаточно для нормализации артериального давления.
Что можно сделать:
• добавить регулярные физические упражнения (не менее 5 дней в неделю);
• отказаться от вредных привычек (употребление алкоголя, курение);
• контролировать стресс и массу тела;
• перейти на здоровое питание.
При повышенном давлении рекомендуется диета с низким содержанием жира и холестерина, богатая злаками, фруктами и овощами. Замените животные жиры на растительные. Откажитесь от сливочного масла, жирной свинины, говядины, газированных напитков и напитков, содержащих кофеин. Лучше также исключить острые блюда, приправы, соления, консервированные продукты, мучные и кондитерские изделия. Из способов приготовления пищи отдавайте предпочтение отвариванию, приготовлению на пару, запеканию. Упор делайте на овощи, рыбу, кисломолочные продукты.
Ешьте больше продуктов, богатых калием: фрукты (бананы, апельсины, мандарины), сухофрукты (изюм, курага), овощи (особенно картофель, фасоль), морская капуста, кальмары, рыба (треска, хек), овсяная и пшеничная крупа, молоко, йогурт.
Другой важный элемент, который полезен для стабилизации давления, – магний. Его наличие в организме способствует расширению кровеносных сосудов и укреплению их стенок. К тому же нехватка магния приводит к вымыванию калия и увеличению содержания внутри клеток натрия, что также приводит к повышению давления. Много магния – в зелени и зеленых овощах, а также бобовых, зерновых, орехах и семечках.
Также важны при гипертонии витамины – С (цветная капуста, черная смородина, шиповник), А (морковь, печень, яичный желток), группы В (отруби, капуста, дрожжи). А вот потребление соли следует ограничить до 2,5 г (чайная ложка без верха) в сутки. Старайтесь не подсаливать пищу, используйте пряности. В крайнем случае применяйте соль с пониженным содержанием натрия. В ней к тому же содержатся необходимые для здоровья ионы калия, магния, йода. Помните, что переработанные продукты содержат значительно больше соли, чем натуральные (например, в колбасе и сыре соли в 15 раз больше, чем в натуральном мясе и молоке).
Важно сделать принцип здорового питания нормой жизни – это поможет стабилизировать давление, а также укрепить организм и провести профилактику других заболеваний.
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