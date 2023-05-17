Для списывающих на ЕГЭ расставят нейросети

В Рособрнадзоре ответили на вопросы выпускников и родителей о госэкзаменах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 26 мая стартует экзаменационная пора. Первый в расписании – русский язык. Накануне ведомство, ответственное за проведение ЕГЭ, организовало традиционную «горячую линию». А его руководитель Анзор Музаев отвечал на вопросы не только как чиновник, но и как папа выпускника, который тоже сейчас готовится к ЕГЭ.

К итоговой аттестации в стране все готово – и пункты приема экзаменов, и техника. Пройдет она в допандемийном формате. Особые условия предусмотрены только для четырех новых субъектов РФ и приграничных территорий (будут сдавать ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору по двум обязательным предметам).

О чем еще спрашивали на «линии»

- Обязательные экзамены добавят?

- Нет. Как было два – математика и русский язык, так и останется.

Добавят базовый уровень для других предметов?

- Облегченный вариант есть только по математике для тех, кто собирается на гуманитарные факультеты. Остальные предметы останутся только в профильном формате, поскольку для учебы в вузе по ним нужны глубокие знания.

- А компьютерный формат?

На компьютерах сдают только информатику, переводит в этот формат другие экзамены не планируют. Один из аргументов - развернутые ответы на задания ЕГЭ по математике, физике, химии предполагают запись формул. Это долго и потребует навыков работы в специализированных компьютерных программах.

- Реально ли проверять работы быстрее?

- Проверяют 10-12 дней, хотя обычно укладываются в 10. Ускориться, при этом не ухудшить качество проверки пока не получится. Мы, оказывается, и так одна из самых быстрых стран – в других ждут оценок до трех месяцев.

- Можно родителям в наблюдатели?

- Родители не могут находиться в пункте приема экзаменов вместе со своим ребенком, но могут быть общественными наблюдателями в других ППЭ.

- У меня ужасный почерк – примут работу?

И примут, и проверят. У проверяющих уже такой опыт, что даже любой почерк разберут. Но все-таки лучше писать разборчиво.

- Оценка не устраивает — как пересдать?

- Если по баллам преодолен минимальный порог, то попытаться улучшить результат можно будет только в следующем году. Если не преодолен (двойка), то в резервные дни. Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, при поступлении учтут наивысший балл. Так что можете пересдавать хоть каждый год.

- Разрешат ли диабетику взять телефон?

- Если в телефоне установлено приложение по отслеживанию медицинских показателей, то разрешат. Но телефон нужно будет положить на видное место, в поле зрения видеокамеры. А вообще рассматривается вопрос принимать ЕГЭ у диабетиков отдельно от других.

- Вопросы про СВО будут?

- В этом году – нет. Потому что этой темы еще нет в учебниках, а принцип ЕГЭ – не спрашивать то, что дети не изучали на уроках.

- Почему 9-классники сдают больше, чем 11-классники?

- У 9 классов обязательных предметов 4. Но изначально хотели сделать еще больше – аж 8, так что лучше не напоминайте.

- Хотя бы шесть было бы правильно, — считает Анзор Музаев. - Возможно, Минпросвещения вернется к этому вопросу. Но уменьшать точно не будут.

- Если на экзамене станет плохо?

- В каждом ППЭ есть медпункт, обратитесь туда. По согласованию с врачом организаторы составят акт о досрочном завершении экзамена. С этой бумагой можно будет сдать заново в резервный день. К слову, лекарства, которые принимаете по назначению врача, можно взять с собой.

- Можно заменить экзамен без справки?

- После 1 февраля (крайний срок подачи заявок на сдачу предметов по выбору) замены возможны только при наличии документа, подтверждающего уважительную причину. Вариант для особо переживающих - сразу заявиться на больше предметов и не прийти на экзамен, если передумал. За это не наказывают. Уведомлять про неявку необязательно.

- Дадут ручку, если моя не пишет?

- Писать экзамены нужно черной гелиевой ручкой, и лучше сразу взять запасную. Правила не обязывают организаторов выдавать участникам ручки.

- Как быть, если бланков не хватит?

- Если участник не смог закончить работу из-за нехватки бланков, он должен написать заявку на апелляцию сразу же на экзамене. Но в последние годы таких сбоев не случалось.

- Перекус разрешат?

- Легкий и без шуршащей упаковки перекус взять можно. Правила позволяют.

- Допустимо ли сдавать два иностранных?

- Только если оба этих языка вы изучали в школе, в частности, в 10-11 классах.

- Заменят ли ЕГЭ на портфолио?

Этот вопрос задают очень часто, и пока ничего нового на него не отвечают.

- Пока я не вижу перспективы, что такая форма оценки, как экзамен, будет отменена в ближайшие 10 лет. Это очень хороший мотиватор, чтобы встряхнуться, взяться за дело и освоить тот или иной предмет, — сказал глава ведомства. — Но не исключаю, что отбирать абитуриентов вузам скоро будет активно помогать ИИ, оценивая, в том числе и достижения школьников.

БДИ!

Что нельзя брать с собой

Все то, что поможет участнику списывать:

- смартфон или обычный мобильный телефон

- смарт-часы или другие часы с функцией поддержки файлов разного типа,

- коммуникатор,

- калькулятор программируемого типа,

- словарь или справочник,

- электронный переводчик,

- фотоаппарат,

- мр-3 плеер,

- шпаргалки,

- видеоаппаратура.

На входе в ППЭ обычно стоят металлодетекторы и охрана. Обыскивать участников, заставлять выворачивать карманы запрещено, но вас попросят выложить запрещенные предметы. Отдадите добровольно – претензий к вам не будет.

Если пронесете на экзамен и попадетесь – выгонят и аннулируют результат. Пересдать разрешат только через год.

Был случай, когда школьника наказали даже после того, как он до начала экзамена признался, что забыл выложить кнопочный телефон. Были случаи и когда участники через суд доказывали, что нарушение им приписали необоснованно. Но все-таки лучше не рисковать и быть предельно внимательным.

Даже фитнес-трекер лучше оставить дома: мало ли кому что померещится? Ведь за участниками наблюдают не только видеокамеры, но и специальная нейросеть. Алгоритм настроен так, что любое подозрительное поведение участников фиксируется. В прошлом году, к слову, именно нейросеть поймала нескольких ребят со шпаргалками.