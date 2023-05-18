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Политика18 мая 2023 9:28

Шойгу проинспектировал подготовку контрактников в Западном военном округе

Министр лично обошел учебные места, чтобы убедиться в том, что бойцов учат владению всеми видами стрелкового оружия и современной связью
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа.

Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих на полигонах Западного военного округа.

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, поступивших на военную службу по контракту, на полигонах Западного военного округа.

В сопровождении главнокомандующего Сухопутными войсками ВС России Олега Салюкова министр прошел по учебным местам на полигоне, посмотрел как работают с личным составом опытные офицеры, что получили боевой опыт в специальной военной операции на Украине.

«Занятия на полигонах организованы с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения», - заявил Салюков Шойгу.

Командир одного из подразделений, проходящих подготовку на полигоне, рассказал министру как проводятся интенсивные практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке и вождению боевой и специальной техники.

Он отметил, что военнослужащие проходят через индивидуальные занятия по работе с современными средствами связи и различными видами оружия. В том числе иностранными.

«В настоящее время на полигонах Западного военного округа осуществляется одиночная подготовка военнослужащих по контракту и боевое слаживание в составе отделений и взводов. После прохождения полного курса практических занятий личный состав направляется в пункты постоянной дислокации для дальнейшей подготовки уже в составе своих подразделений и воинских частей», - отметили в Минобороны России.

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