НАТО "трещит по швам", а США рискуют повторить судьбу Советского Союза: Кто виноват в расколе Запада

Французский солдат у САУ "Цезарь" во время учений НАТО в Эстонии. Фото: REUTERS

Мир радикально меняется, это очевидно всем - и тем, кто хочет этих перемен, и тем, кто всячески пытается их не допустить, чтобы сохранить свою вековую гегемонию. Россия бросила вызов американоцентричному мироустройству, и сегодня один из главных вопросов - кто готов поддержать ее, кого можно назвать нашими настоящими союзниками. Об этом в эфире Радио «КП» рассказал доктор политических наук, профессор кафедры политических теорий МГИМО Кирилл Коктыш.

- Говорить о союзничестве можно в случае наличия каких-то идеологий, ценностных установок, общих целей, — считает эксперт. - На сегодня это четко не артикулировано. На государственном уровне мы обозначили традиционные ценности, стремление к стабильности. И в качестве цели – неприятие однополярного мира по-американски. Цель пока негативная. Дальше вопрос: что мы хотим построить и как? Когда мы это определим, тогда и можно будет говорить, что здесь у нас союзники, здесь интересующиеся, а здесь - попутчики.

Сегодня можно говорить о совпадении интересов, целей, пояснил Кирилл Коктыш. Среди тех, кого не устраивает американская гегемония и сегодняшний мир, по сути колониальный, — Китай, Индия, Бразилия, большинство стран Африки. В этом плане найти совпадение интересов как раз совсем не сложно. Но если строить незападный мир, с другими принципами, то это сложная работа. Союзнические отношения, по большому счету, начинаются с глубокой проработки на уровне картины мира, ценностей, понимания своих не только «хотелок», но и возможностей, потенциалов, интересов, и такого же глубокого и точного понимания устремлений и возможностей тех стран, кого хотели бы видеть союзниками.

Чтобы выстраивать альтернативный блок, подчеркнул Кирилл Коктыш, нужно выстроить и отдельные, независимые от США и неподконтрольные им, финансовый и военно-политический контуры. В этом плане ШОС, например, может превратиться в полноценный блок, потому что он уже объединяет по факту 4 ядерные державы, которые могут брать на себя ответственность за безопасность большей части евразийского континента. И тут вопрос - двигаться не слишком быстро, но и нигде не опаздывать.

Доктор политических наук, профессор кафедры политических теорий МГИМО Кирилл Коктыш. Фото: Евгения ГУСЕВА

Разумеется, при этом нельзя упускать из виду, что параллельно идет строительство и западного союзничества, цели которого - удержать во что бы то ни стало контроль над миром, сохранить его, по сути, неоколониальный характер.

Союзничество Запада, считает Коктыш, построено по достаточно простым лекалам, которые сейчас начинают потихоньку трещать. Какие его базовые принципы? НАТО это настолько, дескать, мощная организация, что никто никогда на вас, если вы в альянсе, не нападет, он гарантирует вашу безопасность. До поры до времени так было. Но когда НАТО – это ваша обязанность платить и рисковать собой, в том числе и по тем поводам, которые вы не считаете актуальными, тогда возникает сразу сомнение – а зачем это нужно, и в какой степени, например, НАТО реализует интересы своих акционеров, а в какой степени интересы семьи Байдена, например, чтобы спрятать его коррупционные схемы?

Поэтому как только возникают сложные вопросы, то вылезает и огромное количество нюансов, у многих возникает желание «спрыгнуть». И сегодня мы наблюдаем, что для того, чтобы никто из союзников не рыпался, нужно активнее применять инструмент под названием кнут, нужно еще больше закручивать гайки, что вызывает еще большее недовольство. В этом плане, полагает Кирилл Коктыш, мы можем видеть, что Соединенные Штаты рискуют повторить судьбу Советского Союза, где попытались закрутить гайки, не отдавая себе отчет в том, что нужно подправить ряд других механизмов. Как мы знаем, тогда резьбу просто сорвало. Вполне возможно, что и с западным миром мы увидим повторение тех же самых ошибок. В истории все это не в первый и не в последний раз.

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