Подсчитали, во сколько родителям обойдутся выпускные в школе: 17 тысяч на наряд и до 50 на банкет

В этом году школам рекомендовали провести последние звонки 22 или 23 мая, а выпускные – 23 или 24 июня. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году школам рекомендовали провести последние звонки 22 или 23 мая, а выпускные – 23 или 24 июня. Праздники пройдут в очном формате, без коронавирусных ограничений. Родители уже вовсю готовятся, продумывая наряды и меню. И почесывают затылки, подбивая пяти, а то и шестизначные сметы.

Средний чек по стране для родителей девятиклассников, по данным опроса портала Superjob.ru, - 10500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге расходы традиционно выше: 12500 и 11000 рублей соответственно.

Выпускные балы обойдутся еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16500 рублей, в столицах — 19000 и 18000 рублей.

По сравнению с прошлым годом, организация праздника для девятиклассников выходит в среднем на 500 рублей дороже, а для одиннадцатиклассников — на 1500 рублей. Если сравнивать с доковидным 2019 годом, то суммы выросли в 2 и 1,5 раза соответственно.

Увеличились и траты на наряды. Одеть сына-девятиклассника стоит в среднем по стране 13500 рублей, одиннадцатиклассника — 17000 рублей. Образ для выпускницы 9 класса - 13000 рублей и 16500 рублей для 11-классницы. В Москве и Питере ценники выше в среднем на 1-2 тысячи.

А на что еще будут раскошеливаться папы с мамами? В смете на одного выпускника, по данным финансового маркетплейс Zayman.ru, помимо платьев и костюмов присутствуют:

- цветы для учителей и директора школы (10 букетов на класс, с человека примерно 1-1,5 тысячи рублей);

- украшения для актового зала и места торжественной линейки в школе (в среднем обойдется в 6000 рублей, с человека – 250 рублей);

- фотоальбом с фотосессией (от 1500 руб. за альбом);

- марафет для девушек: макияж (средняя цена услуги визажиста - 2000 руб.), маникюр (от 1500 руб.), наращивание ресниц (1 600 руб.), прическа (от 1700 руб.);

- развлекательная программа. Праздник в пафосном ресторане с банкетом и салютом может обойтись семье в 50 тысяч за человека, погулять в недорогом кафе, с дискотекой, конкурсами и квестом – в 3-5 тысячи, выпускной на турбазе – в районе 10 тыс. руб. с человека за два дня.

Примечательно, что 12% пап и мам 9-классников и 8% - 11-классников признались, что у них выпускного не будет. Кто-то решил сэкономить, а некоторые классы вместо балла придумали турпоход, пикник, джинсовую вечеринку.

ЛАЙФХАК

Как не выйти за рамки бюджета?

Советует Зинаида Лобанова, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России.

- Готовиться к выпускному разумно с осени. Но большинство родителей тянут до марта-апреля. Зная это, многие компании именно весной дают скидки - на бронирование прогулочного кораблика, программу. Однако ждать «горящее» спецпредложение до последнего не стоит – его может и не случиться, а цены взлетят.

Развлечения, еда, фотограф, диджей – самые крупные траты. Выгоднее приобрести пакетное предложение в одном event-агентстве, чем покупать услуги по отдельности. То же самое и с мелкими расходами вроде ленты «Выпускник». В магазине она стоит 300-400 рублей, а если заказать в интернете сразу на 2-3 класса, выйдет в разы дешевле.

Букеты для учителей в дни выпускных стоят очень дорого. Чтобы не переплачивать, закажите цветы на оптовой базе, а оформить букеты можно и самостоятельно. Рулон бумаги или пленки стоит 100-150 рублей, а хватит его на 10-15 букетов.

Самое главное — пышные праздники обычно инициируют родители, забыв спросить детей: а им-то самим чего хочется? Дети зачастую как раз и не хотят нудиться в ресторане за столом в платье в пол или строгом пиджаке. Их вариант праздника прощания со школой может оказаться еще и бюджетным.

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