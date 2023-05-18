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Общество18 мая 2023 16:15

Элитное жилье взяточников пустят с молотка

Такой закон в первом чтении приняла Дума
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий

Казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий

Фото: Shutterstock

В четверг Дума приняла в первом чтении поправки в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". И в чем их суть.

Правительство хочет получить право на аукционе продавать элитное жилье взяточников. Точнее речь идет о "помещениях", «"олученных в результате совершения коррупционных правонарушений". И средняя стоимость квадратного метра хором должна быть минимум в два раза больше средней стоимости квадрата в регионе.

Правительство в пояснительной записке пожаловалось, что на балансе у государства сейчас зависло 140 конфискованных "объектов" "большой площади и повышенной комфортности". Сделать с ними ничего нельзя. Сдать в соцнайм элитный коттедж у властей рука не понимается. А продавать по нынешним правилам не положено.

А так казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий, лишь бы деньги нашлись.

Правда, во всей этой истории есть один жирный нюанс. И это художественный вкус коррупционеров. По неведомой причине, взяточники в России нередко обустраивают жилье в стиле цыганского барокко. Вспомните дворец с золотыми унитазами, принадлежавший главному ставропольскому гаишнику.

В таком же ремонт придется делать сразу после покупки. Или надо будет все зубы менять на золотые. По-другому никак.

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