Элитное жилье взяточников пустят с молотка

Казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий Фото: Shutterstock

В четверг Дума приняла в первом чтении поправки в закон "О приватизации государственного и муниципального имущества". И в чем их суть.

Правительство хочет получить право на аукционе продавать элитное жилье взяточников. Точнее речь идет о "помещениях", «"олученных в результате совершения коррупционных правонарушений". И средняя стоимость квадратного метра хором должна быть минимум в два раза больше средней стоимости квадрата в регионе.

Правительство в пояснительной записке пожаловалось, что на балансе у государства сейчас зависло 140 конфискованных "объектов" "большой площади и повышенной комфортности". Сделать с ними ничего нельзя. Сдать в соцнайм элитный коттедж у властей рука не понимается. А продавать по нынешним правилам не положено.

А так казну получится пополнить за счет открытых аукционов. Купить коррупционное жилье сможет любой желающий, лишь бы деньги нашлись.

Правда, во всей этой истории есть один жирный нюанс. И это художественный вкус коррупционеров. По неведомой причине, взяточники в России нередко обустраивают жилье в стиле цыганского барокко. Вспомните дворец с золотыми унитазами, принадлежавший главному ставропольскому гаишнику.

В таком же ремонт придется делать сразу после покупки. Или надо будет все зубы менять на золотые. По-другому никак.

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