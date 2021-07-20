У главы ГИБДД Ставропольского края нашли дворец с золотыми унитазами

У главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова нашли дворец с золотыми унитазами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сотрудники Главного Управления собственной безопасности МВД России при силовой поддержке Росгвардии провели в Ставропольском крае спецоперацию, в ходе которой задержали 35 сотрудников местного ГИБДД.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

- Не простых инспекторов, а практически всю верхушку местного управления во главе с руководителем Алексеем Сафоновым, - написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Он отметил, что задержанных "подозревают в организации преступного сообщества, получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями".

- По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, которая наживалась на всем: от "блатных" номеров и пропуска большегрузов — до торговли песком", — добавил депутат.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Хинштейн опубликовал фотографии из залов дома Сафонова: золоченая лепнина, позолоченные ванные комнаты и унитазы.

- Такие дома, с внутренней отделкой натуральным камнем в стиле Людовика четырнадцатого, в Ставропольском крае стоят более 100 миллионов рублей. Подобное жилище ранее себе могли позволить только крупные предприниматели, но не руководители регионального управления ГИБДД, - отметили в следствии.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

"Это ж как там пыль протирать... Столько вензелей да рюшечек", - пишут читатели в комментариях, по-христиански переживая за горничных полковника. В подвале дома у начальника ставропольских инспекторов оказался тренажерный зал, бильярдная комната и даже парная с дубовой купелью. Под крышей дома также имелся кинозал.

Следователи пока начали обыскивать первый дом Сафонова. А им предстоит перевернуть еще четыре подобных замка. Начальник ГИБДД жил красиво и любил менять вокруг себя обстановку.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Отметим, что глава ГИБДД Сафонов был довольно публичным человеком. На работе просто горел: гонялся на своем личном спортивном BMW за нарушителями скоростного режима, обличал в телепередачах гаишников-взяточников, вел в интернете ликбез по безопасности дорожного движения, а еще мечтал стать генералом.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Теперь Сафонов может лишиться сразу всего: звания полковника и своей дорогостоящей недвижимости.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

КОММЕНТАРИЙ МВД РОССИИ

Сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления "М" ФСБ России на Ставрополье проведена специальная операция в ходе которой предварительно установлено, что группа состояла из сотрудников регионального управления ГИБДД и гражданских лиц. В течение нескольких лет они получили в качестве взятки более 19 миллионов рублей. Деньги передавались водителями и организаторами автомобильных перевозок для беспрепятственного проезда по территории Ставропольского края с нарушениями административного законодательства.

- В ходе спецоперации, проведенной полицейскими и сотрудниками ФСБ России при участии сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, Генеральной прокуратуры России и силовой поддержке Росгвардии, задержаны семь подозреваемых, среди которых двое сотрудников органов внутренних дел, – отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты дорогостоящие автомобили, денежные средства, документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Всех причастных к данной преступной группе в ближайшее время уволят из органов внутренних дел, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "взятка в особо крупном размере", наказание по которой предусматривает штраф в стократную сумму взятки и срок от 8 до 15 лет колонии.