Пионерию распускали без слез. Стоит ли собирать молодежное движение заново?

Дети в «Артеке» не делили друг друга по национальностям, даже когда в СССР «разбегались» по «своим квартирам». Фото: Давид ШОЛОМОВИЧ/РИА Новости

19 мая 1922 года была образована Всероссийская пионерская организация. Последним ее председателем была Елена Чепурных. Мы говорили о том, что стало с пионерией и пионерами.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

- Почему пионерию не постигла судьба комсомола?

- Заявили о самороспуске лидеры комсомола в московской гостинице «Орленок» на 22-м чрезвычайном съезде в сентябре 1991-го. А пионерия успела реорганизовать себя на год раньше, в 1990-м. На 10-м слете. И чувства краха не было. Тогда мы не хотели, чтобы уходили дети из Грузии, Армении, Молдавии. И создали Союз пионерских организаций СССР - Федерацию детских организаций. На этих условиях все республики готовы были остаться. Новый девиз стал звучать «За Родину, добро и справедливость». Приняли устав. И Союз детских организаций существует и сегодня!

- Комсомол в 1991-м самораспустился, а вы нет?

- Мы продолжали работать. Первые года два платили нашим ребятам зарплаты. Пока финансирование детских организаций не взяли на себя бюджеты регионов. Жизнь была сложная. Но никто мне не скажет в лицо, что мы своих людей и детей бросили после 1991-го.

- В год распада СССР в «Артеке» пели прежние песни?

- Не могу сказать, что летом 1991-го что-то изменилось.

- В «Артек» продолжали приезжать пионеры из республик?

- Из Закавказья, даже из Прибалтики. Но они уже назывались не пионеры. Горбачев тоже приезжал .

- Он интересовался делами пионерии?

- Не думаю, что у него была задача вникать в дела пионерии. В «Артеке» он просто общался с детьми.

- По протоколу?

- Нет. Мне казалось, им было друг с другом интересно.

Елена Чепурных. Фото: РИА Новости

ГДЕ ГЕРОИ

- Пионеры собирали металлолом и макулатуру, помогали ветеранам. К концу 1980-х это не стало профанацией?

- Нет. Сбор старых газет и ржавых железок был хорошей задачей. Но в 90-е у нас ее забрали взрослые, которые на этом стали зарабатывать. Да, пионерия ушла из школы. Но что такое сегодняшнее движение волонтеров - оно начиналось с тимуровского движения. А юнармейцы - это движение выросло из наших юных пограничников, юных связистов, морской лиги!

- Но в 80-е годы уже не было 11-летних героев труда, как пионерка из Таджикистана, которая собрала хлопка в 7 раз больше взрослой нормы.

- Дети, которые приезжали в «Артек», «Орленок», «Океан» в 1980-е, они же не покупали туда путевки! Они побеждали на олимпиадах или спасали утопающих, погорельцев.

- Кем стали последние пионеры?

- Один заместитель министра подошел ко мне на совещании и сказал: «Вы меня, наверное, не помните. А я встречался с вами на 10-м слете в «Артеке». Когда я спросила, что ему дал тот слет и «Артек», он сказал: направление в жизни.

- И что, таких много?

- Знаю политиков, человек пять, которые, вспоминая об «Артеке», говорили, что там был ужас. Но тех, кто вспоминал пионерию с удовольствием, их гораздо больше.

- Ваши предшественники во главе пионерии не жалели о пережитом?

- Общалась и с Алевтиной Федуловой, с Игорем Никитиным, с Людмилой Швецовой. Они много сделали не только для детей - для страны.

- Не за зарплату или карьерный рост?

- Это была их жизнь. То, что мы сумели сохранить детскую организацию, огромная заслуга Никитина. Он предвидел, что такое (развал. - Ред.) может быть. И сумел найти нужные слова. Главное, чтобы у детей не было розни.

- Вы когда начали замечать признаки негативных изменений в пионерии?

- Изменения шли все время, но почему вы говорите только про знак минус? Видели мы недостатки? Да. Обсуждались? Да. Возникало начетничество? Было. Причем и раньше, даже в 1950-е. Это больше зависело не от идеологии, а от конкретных людей.

- Почему в пионеры стали брать всех подряд?

- В моем понимании октябрята и пионеры - это степени роста ребенка. И комсомол во многом тоже. Когда принимали в пионеры, для ребенка это был не столько идеологический момент, сколько ступень взросления. Перешел из октябрят в пионеры - ты вырос. Поступил в комсомол - стал почти взрослым.

ПЕРВЫЕ, НО БЕСПАРТИЙНЫЕ

- Пионеры 1920-х выросли из скаутов, поменяв цвет галстука на красный, но оставив девиз «Будь готов! Всегда готов!».

- Не считаю, что тогда просто скопировали. Поменялась суть организации. У нынешнего «Движения первых» нет же мысли о том, что они скопировали основы пионерии. Пионеры взяли лучшее у скаутов.

- В республиках бывшего СССР где-то осталась пионерия?

- У белорусов. Были детские организации в Киргизии, Казахстане, Узбекистане. Долгое время - даже на Украине.

- Новой пионерии в России не будет?

- Не знаю. Не так давно президент сказал, что ему нравится слово «пионер». И надо посоветоваться с ребятами, не стоит ли так называть детскую организацию. Те, кому коммунисты повязывают красные галстуки на Красной площади 19 мая, тоже зовутся пионерами. Но еще в 1993-м все партии подписали соглашение, что ни одна из них не должна создавать свои детские организации… Идеологизировать ребят слева, справа с юного возраста не совсем правильно.