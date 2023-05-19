В «Ночь музеев» пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок Москвы, Петербурга и других регионов

ВКонтакте запускает масштабный проект к «Ночи музеев» — в этом году событие пройдёт 20–21 мая. На платформах VK Видео и VK Клипы появятся специальные разделы, где будут собраны эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы — все они будут доступны в сообществе «Культура ВКонтакте». В акции примут участие более 50 ведущих площадок со всей страны: московские ГИМ, Музей современного искусства «Гараж» и Мультимедиа Арт Музей, петербургские Эрмитаж, Эрарта и Российский этнографический музей, тульский творческий кластер «Октава», Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске и многие другие.

Зрители VK Видео смогут увидеть контент от площадок со всей страны в специальном разделе «Ночь музеев». В Москве Государственный исторический музей покажет виртуальную экскурсию по выставкам «Драгоценныеордена», «Николай II. Семья и престол» и «Евгений Халдей. Эпоха в кадрах». Зрители узнают интересные факты о памятниках разных эпох от экспертов музея. В Мультимедиа Арт Музее историк-искусствовед Ольга Свиблова расскажет об этапах развития искусства фотографии, а также о его роли сегодня. Музей закрыт на ремонт, но в«Ночь музеев» он откроет свои двери онлайн на платформе ВКонтакте. Музей русского импрессионизма проведёт трансляцию лекции о закулисье музея и тайнах картин.

Пользователи ВКонтакте также смогут отправиться в онлайн-путешествие по Санкт-Петербургу и музеям культурной столицы. Эрмитаж в «Ночь музеев» организует открытую дискуссию «Архитектура в кадре». Фотографы и архитекторы поделятся секретами мастерства и расскажут о памятниках, увиденных во время фотопутешествий. В Российском этнографическом музее научный сотрудник Владимир Дмитриев проведёт онлайн-посетителей по новой выставке «Мужчина. Охотник. Воин». Музей Фаберже расскажет о сюрпризах, которые хранит коллекция драгоценных пасхальных яиц семьи Романовых, и объяснит, почему изделия фирмы Карла Фаберже стали мировым брендом.

Для зрителей VK Клипов музеи откроют себя с новой стороны — как места, где можно не только полюбоваться экспонатами и узнать что-то новое, но и отдохнуть, встретиться с друзьями, послушать живую музыку, купить уникальные сувениры. Ролики об этом можно будет посмотреть в специальной подборке «Ночь музеев». Московский музей современного искусства (ММОМА) расскажет про кафе, где можно купить винил, про книжный магазин, а также подарки, которые можно найти в музее на Петровке. Красноярский музейный центр«Площадь Мира» поделится самыми необычными способами провести время в музее. А Русский музей расскажет о дворцах и садах, о мастер-классах и лекциях, об интеллектуальных играх и концертах.

География «Ночи музеев» ВКонтакте не ограничится Москвой и Санкт-Петербургом. Пользователей ждут уникальные экскурсии и лекции из музеев Урала, Поволжья, Западной Сибири и других регионов страны.

Ранее ВКонтакте в День театра масштабно отметила 200-летие драматурга Александра Островского. Пользователи получили возможность весь день смотреть постановки его пьес от главных театров страны и смогли узнать из роликов VK Клипов, как подготовиться к походу на спектакль. Также соцсеть отметила 150-летие композитора Сергея Рахманинова и показала трансляции концертов Московской, Санкт-Петербургской и Свердловской филармоний по его произведениям.