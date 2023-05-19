«Люди дожидаются спасателей на крышах домов, туристов срочно эвакуируют»: Италию накрыло наводнение века

Фото: REUTERS

В Италии продолжает действовать красный уровень погодной опасности, а число жертв наводнения, вызванного продолжительными интенсивными дождями, достигло 11 человек. Как пишет RTVE, более 20 тысяч жителей севера страны были эвакуированы, но несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

Фото: REUTERS

МАСШТАБ СТИХИИ

Стихийное бедствие привело к выходу из берегов 23 рек и 280 оползням, охватившим более 40 населенных пунктов. По северу Италии прервано автомобильное движение по 250 дорогам, а также региональное железнодорожное сообщение на многочисленных путях. Почти 50 тысяч жителей региона остались без электричества, а более 110 тысяч человек испытывают проблемы с мобильной и стационарной связью.

Фото: REUTERS

«На памяти жителей нашего региона такой ситуации не было со времен окончания Второй мировой войны: такое количество осадков, 200 мм, а местами 250 мм на квадратный метр и на такой обширной территории. Этого никогда не было раньше», – заявил президент гильдии геологов Эмилии-Романьи Париде Антолини.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Согласно другим заявлениям итальянских ученых, наводнение стало крупнейшим за 100 лет.

Провинции Равенна, Болонья и Форли-Чезена уже полностью затоплены, и есть опасения, что в ближайшие дни уровень рек продолжит подниматься выше чрезвычайного порога. Дожди там не прекращаются с понедельника, а люди передвигаются вплавь и дожидаются спасателей на крышах и верхних этажах домов.

Фото: REUTERS

ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТОВ

Спасатели эвакуируют всех туристов вместе с местными жителями, их отвозят на ближайшие базы МЧС и оказывают медицинскую помощь. Некоторым туроператорам пришлось самостоятельно эвакуировать туристов, которые опаздывали на самолет, поскольку подъездные пути к большинству отелей сейчас затоплены. Для решения проблем при министерстве была организована горячая линия.

Фото: REUTERS

Запланированный на 21 мая Гран-при «Формулы-1» Эмилии-Романьи в этом году не состоится: гонку отменили, а право проводить этап перенесли на 2026 год. Решение принято руководством гонок и властями региона, которые посчитали, что для проведения этапа отсутствуют условия безопасности. В итальянском Twitter вовсю распространяются фотографии затопленной трассы.

СУММА УЩЕРБА

По словам губернатора Эмилии-Романьи Стефано Боначчини, разрушительное наводнение уже нанесло ущерб «в несколько миллиардов евро», а за 36 часов в регионе выпала шестимесячная норма осадков. При этом на протяжении всей зимы местные синоптики говорили о засухе. Уровень главной водной артерии, реки По, и вовсе опускался до рекордно низких за последние 70 лет отметок.

Фото: REUTERS

Итальянское правительство пообещало дополнительно выделить 20 миллионов евро в качестве чрезвычайной помощи в дополнение к 10 миллионам, выделенным две недели назад, когда регион пострадал от первых наводнений. Вместе с тем жители Эмилии-Романьи считают, что подобные чрезвычайные ситуации показывают необходимость «пересмотра модели управления территорией», поскольку речь идет о явлении, связанном с изменением климата, и которое будет повторяться «все чаще и чаще».