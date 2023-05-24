Кто и как помогает Госавтоинспекции бороться с нарушителями на дорогах

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Постулат о невозможности жить в обществе и быть свободным от его проблем, кажется, известен всем. Утверждение, не нуждающееся в доказательствах ввиду его очевидности. Другое дело, что во всяком обществе есть люди, которые занимают деятельную позицию и активно вовлекаются в решение этих проблем, и те, что выбирают роль созерцателя. Заметим, выбор зачастую зависит не от темперамента, а от убежденности в том, что твои действия способны изменить ситуацию к лучшему. В приложении к ситуации с безопасностью дорожного движения уверенность граждан в том, что порядок на дороге во многом обеспечивается их активной позицией, буквально за последние пару лет выросла втрое. Это подтверждают данные по количеству правонарушений, пресеченных Госавтоинспекцией в ходе отработки сигналов от населения.

В некоторых регионах - например, в Красноярском крае, Астраханской области, Ямало-Ненецком автономном округе - сознательность дополнительно стимулируется материальными вознаграждениями от местных властей. Но, как подчеркивают в Госавтоинспекции, денежные поощрения не носят характер массовых выплат, информация о случаях правонарушения на дорогах предоставляется гражданами на безвозмездной основе и по собственной инициативе. И это объективное свидетельство того, что уровень правосознания в обществе растет. Одновременно растет и доверие к Госавтоинспекции. Есть регионы-лидеры, в которых отмечается наибольшая активность граждан. В ведомстве называют Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Челябинскую, Самарскую, Ростовскую и Московскую области, а также республики Дагестан, Бурятия, Марий Эл и Ставропольский край.

Еще одна успешная практика взаимодействия Госавтоинспекции с населением - работа с организованными сообществами. В первую очередь это авто-, мото- и велоклубы, народные дружины, казачьи формирования. Высокий уровень мотивации и дисциплины внутри этих сообществ обеспечивает действенный результат. На сегодняшний день такая работа на постоянной основе ведется в 24 регионах России.

Региональные общественные движения вроде «Ночного патруля» в Кирове или «Родительского патруля» в Тольятти тоже вносят немалый вклад в обеспечение правопорядка на дорогах. Формы содействия могут быть разными - от патрулирования улиц совместно с нарядами ДПС до ведения пабликов в соцсетях, куда выкладываются видеосъемки, фиксирующие случаи грубых нарушений ПДД. Госавтоинспекция мониторит эти ресурсы, и часто материалы таких пабликов становятся поводом для возбуждения дел об административных правонарушениях. Принцип неотвратимости наказания в действии.

Надо отметить, что российская Госавтоинспекция активно задействует современные способы коммуникации в своей работе. Так, на базе популярных мессенджеров создаются тематические группы и чат-боты, куда можно отправить сообщение о правонарушении, и оно будет немедленно принято в разработку. «Важно использовать информационные ресурсы, которые близки и понятны молодежи, - считают в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. - Молодежь по определению социально более активна, и ее приобщение к работе определенно позволит расширить круг вовлеченных. Ну и, конечно, воспитательный момент. Привитие новым поколениям водителей и пешеходов уважительного отношения к закону - залог безопасной дороги в будущее».

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».