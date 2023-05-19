Эн+ открывает школьникам пространство для творчества, экспериментов и самореализации

Мультилабы открываются там, где школьная жизнь не ограничивается только уроками. Фото: предоставлено Эн+

Пространство, оснащенное самым современным оборудованием для изучения программирования, моделирования, робототехники и многого другого, построили на базе Дивногорской школы №4.

Утром в школе царила праздничная атмосфера. Играла музыка, ребята снимали фото и видео, брали интервью у гостей, среди которых были мэр Дивногорска Сергей Егоров и член совета директоров Эн+ Жанна Фокина.

Этого момента ждали все, кто стремится познавать новое, изобретать, экспериментировать. Причем воспользоваться оборудованием мультимедийного коворкинг-пространства Мультилаб смогут как ученики школы, так и все желающие, вне зависимости от возраста и основной сферы деятельности.

Инвестиции в создание Мультилаба на базе школы №4 составили около 10 млн. рублей. Его появление стало возможным в том числе благодаря финансовой поддержке члена совета директоров Эн+ Жанны Фокиной.

По ее словам, компания давно создает собственную образовательную систему, направленную на формирование у детей и молодежи самых современных и наиболее востребованных компетенций.

- Я рада поддержать этот проект. Мне важно, что технологичное будущее родного мне Красноярского края - в руках талантливых, увлеченных и активных ребят, которые сейчас обучаются в Мультилабах, - сказала Жанна Фокина.

ДЕНЬ, КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Как говорится, если верить и вкладывать в дело всю душу, то воплощаются самые смелые ожидания. И вот мечта увлеченных ребят и педагогов стала явью. Открылись двери Мультилаба, и взорам гостей предстали ноутбуки, лего-комплексы, заготовки для программирования и моделирования, 3d-принтеры, станок с ЧПУ, компьютеры, цифровая видеотехника. А еще - удобная мебель и вместительные стеллажи.

Кстати, помещение спланировано таким образом, что здесь могут одновременно заниматься нескольких групп – дошколята, ребята из выпускных классов, их родители и даже пенсионеры – все, кто захочет приобщиться к инновациям, науке и творчеству, а также развить современные цифровые компетенции, которые так необходимы сегодня.

В Дивногорской школе №4 преподаватели еще до открытия Мультилаба стремились выйти за рамки базового образования. В этом им помогал образовательный проект Эн+ «Энергия в каждой капле». Обучающий курс, разработанный на базе робототехнических наборов, знакомит школьников с основными принципами работы ГЭС и рассказывает об энергетике в интересном и понятном формате. Благодаря проекту в школе решили открыть клуб робототехники, и многие ребята начали осваивать эту и другие технологические компетенции.

Во время экскурсии по новому Мультилабу его руководитель Екатерина Бондарь рассказала, что развитием конструкторского мышления дети занимаются буквально с первых классов.

-Наши ученики уже два года постигают тонкости курса и пробуют свои силы в соревнованиях, - рассказала Екатерина Бондарь.

Один из них – пятиклассник Андрэ Мартиросян.

-Я занимаюсь робототехникой меньше года, но уже успел поучаствовать и в Робосибе в Иркутске, и в Краевых соревнованиях по робототехнике в Красноярске. А сейчас я занимаюсь программированием и отладкой робота «Портальный кран», чтобы подготовиться к следующим соревнованиям, - пояснил он.

ВОЗРАСТ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Мультимедийные классы Эн+ посещают не только школьники. Например, в апреле в Мультилабе Дивногорской гимназии №10 прошел мастер-класс «Куборо–золотой кубик». Мамы, папы, дедушки и бабушки вместе с детьми учились строить функциональные конструкции.

Конструирование Куборо развивает в детях творческое начало. Фото: предоставлено Эн+

А недавно там же стартовал курс «Мой электронный фотоальбом». Горожане старшего возраста учатся сканировать фотографии, размещать их в соцсетях. По итогам обучения они создают собственный электронный фотоальбом.

Среди тех, кто освоил здесь новые навыки – ветеран педагогического труда Валентина Родионовна Сергейченкова. В свои 83 года она на личном примере доказала, что возраст – не помеха обучению. И, по мнению Валентины Родионовны, в любом возрасте нужно шагать в ногу со временем и осваивать компьютер, потому что компьютерная грамотность облегчает решение многих бытовых вопросов.

В Мультилабах люди старшего возраста могут освоить компьютер с нуля. Фото: предоставлено Эн+

Был в Мультилабе и почетный гражданин Дивногорска Адольф Васильевич Гуляев 85-ти лет. Он вместе с другими ветеранами строительства Красноярской ГЭС прошел в Мультилабе мастер-классы по робототехнике и конструированию Куборо.

Ветеран строительства КГЭС, почётный гражданин Дивногорска Адольф Васильевич Гуляев принял участие в мастер-классе. Фото: предоставлено Эн+

«ПЕРВЕНЕЦ» К 20-ЛЕТИЮ

Проект по созданию Мультилабов стал возможен благодаря основателю Эн+, общественному деятелю Олегу Дерипаске. Он не раз говорил о значимости образования в жизни человека и необходимости развивать технические и инженерные навыки с самого детства. Олег Дерипаска отмечал: «Большинство людей рождаются способными, восприимчивыми ко всему новому. Ведь талантливый человек в состоянии не только выдвинуть идею, но и побороться за нее, за ее продвижение в жизнь, признавая свои ошибки и учась у коллег и конкурентов».

Проект «Мультилаб Эн+» был запущен компанией в 2022 году. Образовательное учреждение может стать обладателем мультимедийного класса с современным оборудованием на конкурсной основе. Победителями становятся авторы наиболее креативных проектов годовой программы образовательных мероприятий по различным направлениям. Иными словами, Мультилабы открываются там, где школьная жизнь не ограничивается уроками, где педагоги хотят применять новые и интересные методические программы. Компания провела уже два конкурса, заявки на участие в которых подали 55 учреждений общего и дополнительного образования из 6 городов.

Первый Мультилаб открылся в год 20-летия Эн+ в Иркутске. Центр развития компетенций нового формата разместился на базе школы № 64, которая стала победителем.

- Помню, как зашла в конце недели в помещение, отведенное под Мультилаб, а там – пустота. А когда в понедельник зашла снова, увидела, как все преобразилось. Я была так впечатлена, что даже затанцевала! У нас в школе пять профильных компетенций: робототехника, электроника, интернет вещей, мультимедийная журналистика и прототипирование. Мультилаб дает детям возможность освоить сейчас компетенции, которыми они будут заниматься в будущей профессиональной жизни,- рассказала преподаватель школы №64 и руководитель Мультилаба Ксения Зулина.

По ее словам, когда подавали заявку на конкурс, в школе было два IТ-класса. Но их оснащение не идет ни в какое сравнение с Мультилабом, который расширил возможности для реализации программ дополнительного образования.

Теперь процесс преподавания информационных технологий стал интереснее и разнообразнее. Школа присоединилась и к курсу от Эн+ «Энергия в каждой капле»: ребята знакомятся с основами гидроэнергетики.

Появились новые направления, например, обучение в рамках курса «Юный инженер». В нем участвуют десятиклассники, которые за этот учебный год изучили несколько образовательных модулей: 2D и 3D моделирование, робототехнику, электронику и интернет вещей, компьютерное зрение. Ребята реализовали несколько проектов. Один из них –модель умного шлагбаума. Это система, которая с помощью компьютерного зрения определяет, что приближается автомобиль, считывает номер и, если он есть в системе, автоматически открывает шлагбаум. Все объекты школьники смоделировали на компьютерах и распечатали на 3D принтерах. Они же самостоятельно написали программы и собрали электронные компоненты.

ВПЕРЕД, К ПОБЕДАМ!

Иркутскому Мультилабу меньше года, но его участники уже имеют достижения. На всероссийском роботехническом чемпионате, который проходил в конце апреля в Екатеринбурге, команда старшеклассников школы № 64 «С рук не кормить!» стала абсолютным чемпионом. Между прочим, за звание лучших в столице Урала боролись больше 250 команд из всех регионов России.

Команда «С рук не кормить!» стала абсолютным чемпионом всероссийского Робофеста в Екатеринбурге

Как рассказали ребята, на Иркутской ГЭС регулярно проводятся обучающие экскурсии для школьников и студентов, ознакомительные экскурсии для молодых сотрудников компании. Поэтому команда решила представить на чемпионат устройства и программы, которые должны были облегчить задачу экскурсоводам–сотрудникам станции и сделать знакомство с ней более наглядным.

- Над проектом мы работали два месяца. В команде нас пять человек, и все мы вдохновляемся и учимся новому в Мультилабе и на соревнованиях. Когда видишь «вживую» то, что удалось сделать, чувствуешь себя частью чего-то большого и важного. Наш проект помогает добавить интерактив в образовательный процесс. Перед началом работы мы проконсультировались с ведущим инженером нашей ГЭС и узнали, чего не хватает модели гидроагрегата для интерактивного обучения студентов и школьников. Для начала решили сделать ее, а потом создали робота-учителя. Когда он перемещается и «видит» с помощью компьютерного зрения объект, рассказывает о нем. А еще узнать об устройстве ГЭС можно с помощью мобильного приложения: наводите камеру на оборудование и видите на экране телефона информацию о нем, - рассказал капитан команды Степан Петкевич.

После Иркутска Мультилабы вскоре появились еще в двух городах: в Дивногорской гимназии № 10 имени А. Е. Бочкина и в Красноярском краевом Дворце пионеров. Их объединяют большие мультимедийные классы площадью больше 100 м², современные дизайн и мебель, высокотехнологичное оборудование. На три первых Мультилаба Эн+ выделила больше 40 млн. рублей.

ГОРОДА ЖДУТ МУЛЬТИЛАБЫ

Месяц назад завершился второй конкурс «Мультилаб Эн+», по результатам которого в 2023 году мультимедийные классы откроются в Братске, Ангарске и Нижнем Новгороде. Их количество достигнет счастливой цифры «7». Но останавливаться на этом Эн+ не будет.