Сергей Степашин - о санкциях Британии: Наплевать мне на них

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Сергей Вадимович, только что по Первому каналу передали: Степашин попал под санкции Британии. Причем - показали фотографию, и вы там улыбаетесь. Как воспринимаете это известие?

- Если бы ты мне (на правах моего помощника) этого не сказал, я бы и знать-то не знал.

Наплевать мне на их санкции, на самом деле.

Думаю, что такая реакция Лондона связана с тем, что я на Петербургском юридическом форуме сказал, что действия нынешнего руководства Украины – это настоящий терроризм, и надо с ними «работать» именно в таком ключе.

Но ведь Англия – пособник терроризма, вот и ответ. Единственное, конечно, мне любопытно, как бы на это среагировала Великая княгиня Елизавета Федоровна, внучка английской королевы, которая (у нас в России) была вторым руководителем Императорского Православного Палестинского общества (ИППО)…

- Которое вы возглавляете.

- Да. Елизавета Фёдоровна признана святой в Англии. Ее статуя стоит в Вестминстере. (Вестминстерское аббатство в Лондоне. - А.Г.)

Что бы она подумала и сказала, я догадываюсь.

- Сергей Вадимович, прежде чем вам звонить, я всегда смотрю информацию по разным источникам. По одним вы проходите как член совета РЖД, а по другим – как представитель футбольного клуба «Динамо». Какая «награда» вам «дороже»? То есть - санкции на какие ваши должности для вас «заметнее»?

- Ну, это не должности, это - работа, на самом деле.

А, вообще, моя фамилия – Сергей Степашин, это главное.

- У вас же это уже не первые санкции.

- Да, Украина еще что-то там… (вводила. - А.Г.)

Александр, к этому надо относиться совершенно спокойно.

Я понимаю, если бы я был Абрамовичем или Фридманом каким-нибудь, я бы, конечно, переживал. Это они пускай переживают, а мне-то чего переживать?

- Ни у вас, ни у Тамары (супруга Степашина) нет там собственности, счетов?

- Не было и нет. Зачем они нам нужны?

Я, конечно, люблю «Битлз», как и все, наверное. Мне нравится, как играет «Манчестер Сити»…

А санкции пускай останутся при них, это их проблема.

- Если честно, я вам даже завидую, потому что я попал под санкции только Канады почему-то.

- (смеется) Ну, ничего, дождешься. Как до моего помощника, скоро Британия и тебя достанет, имей в виду.

- (смеюсь) Спасибо вам огромное, Сергей Вадимович, за такой прогноз!