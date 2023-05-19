Сергей Степашин - о санкциях Британии: Наплевать мне на них

Сергей Степашин
Фото: Иван МАКЕЕВ
…- Сергей Вадимович, только что по Первому каналу передали: Степашин попал под санкции Британии. Причем - показали фотографию, и вы там улыбаетесь. Как воспринимаете это известие?
- Если бы ты мне (на правах моего помощника) этого не сказал, я бы и знать-то не знал.
Наплевать мне на их санкции, на самом деле.
Думаю, что такая реакция Лондона связана с тем, что я на Петербургском юридическом форуме сказал, что действия нынешнего руководства Украины – это настоящий терроризм, и надо с ними «работать» именно в таком ключе.
Но ведь Англия – пособник терроризма, вот и ответ. Единственное, конечно, мне любопытно, как бы на это среагировала Великая княгиня Елизавета Федоровна, внучка английской королевы, которая (у нас в России) была вторым руководителем Императорского Православного Палестинского общества (ИППО)…
- Которое вы возглавляете.
- Да. Елизавета Фёдоровна признана святой в Англии. Ее статуя стоит в Вестминстере. (Вестминстерское аббатство в Лондоне. - А.Г.)
Что бы она подумала и сказала, я догадываюсь.
- Сергей Вадимович, прежде чем вам звонить, я всегда смотрю информацию по разным источникам. По одним вы проходите как член совета РЖД, а по другим – как представитель футбольного клуба «Динамо». Какая «награда» вам «дороже»? То есть - санкции на какие ваши должности для вас «заметнее»?
- Ну, это не должности, это - работа, на самом деле.
А, вообще, моя фамилия – Сергей Степашин, это главное.
- У вас же это уже не первые санкции.
- Да, Украина еще что-то там… (вводила. - А.Г.)
Александр, к этому надо относиться совершенно спокойно.
Я понимаю, если бы я был Абрамовичем или Фридманом каким-нибудь, я бы, конечно, переживал. Это они пускай переживают, а мне-то чего переживать?
- Ни у вас, ни у Тамары (супруга Степашина) нет там собственности, счетов?
- Не было и нет. Зачем они нам нужны?
Я, конечно, люблю «Битлз», как и все, наверное. Мне нравится, как играет «Манчестер Сити»…
А санкции пускай останутся при них, это их проблема.
- Если честно, я вам даже завидую, потому что я попал под санкции только Канады почему-то.
- (смеется) Ну, ничего, дождешься. Как до моего помощника, скоро Британия и тебя достанет, имей в виду.
- (смеюсь) Спасибо вам огромное, Сергей Вадимович, за такой прогноз!