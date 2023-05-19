Мошенники звонят россиянам по видеосвязи: в чем опасность нового обмана

Задача аферистов - убедить человека поверить в том, что ему действительно звонит должностное лицо Фото: Shutterstock

Новости об очередных успехах телефонных мошенников приходят постоянно. Правоохранители фиксируют десятки и сотни случаев ежедневно. За примерами далеко ходить не нужно. Миллионы рублей преступникам переводили профессора МГУ, эксперты Центробанка и Счетной палаты. Вроде бы умные и продвинутые люди. А все равно попались.

Легенды злоумышленники используют разные. Но суть их одна. Клиент самостоятельно выдает мошенникам критичную информацию или совершает перевод неизвестным людям. А наиболее популярная схема прямо сейчас – клиента убеждают, что деньги надо перевести на «безопасный» счет, уговаривают снять наличные и зачислить через банкомат другого банка.

Причем для пущей убедительности мошенники стали использовать видеосвязь. Как выяснили «Известия», потенциальной жертве идет звонок через мессенджер. Если человек не поверил звонившему, тот начинает второй акт пьесы. Присылает фото служебных документов и звонит по видеосвязи. Мол, вот смотрите - сижу в колл-центре банка, в пиджаке и галстуке. Или в форме правоохранительных органов с большой папкой с надписью «Досье».

Задача аферистов - убедить человека поверить в том, что ему действительно звонит должностное лицо. А все его требования и пожелания законны. Как объясняют психологи, такой метод более действенный. Многие люди больше верят картинке, чем голосу. Но сути обмана это не меняет. Поймав жертву на крючок, звонящий начинает психологически обрабатывать ее. Чтобы та совершала нужные действия самостоятельно.

В этом и состоит опасность социальной инженерии. Если мошенник убедил человека самостоятельно перевести ему деньги, доказать, что в этот тот находился под влиянием афериста, и, соответственно, получить компенсацию не получится.

Как напоминают эксперты, чтобы не стать жертвой мошенников, нельзя сообщать незнакомым людям данные банковских карт, коды из SMS, секретные слова, устанавливать какие-либо приложения и точно нельзя переводить незнакомым людям деньги. Кем бы они не представлялись. Хоть сотрудником Генпрокуратуры, хоть самого Центробанка.

Любой подозрительный звонок лучше прервать и не испытывать судьбу. Мошенники могут обладать приемами психологического воздействия. Ну и стоит знать, что никому нельзя сообщать информацию о своих картах и банковских счета. Даже если этого требуют «розыскные мероприятия» и от этого зависит «спасение ваших денег». Выходить на прямую видеосвязь тоже не рекомендуется. Мошенники могут записать ваше изображение и в дальнейшем использовать его для кражи денег с помощью удаленных сервисов.

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