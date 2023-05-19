Что поможет России одержать победу в идеологической войне с Западом: участники конференции НИИРК искали культурный код страны

Сенатор Алексей Пушков и чрезвычайный и полномочный посол Египта Иззат Саад. Фото: пресс-служба НИИРК

Международная научно-практическая конференция под названием «Россия и мир: диалоги – 2023. Цели и ценности» прошла уже в седьмой раз. На этот раз содержание ее дискуссий, безусловно, было продиктовано острейшим геополитическим моментом. Почти во всех выступлениях звучала тема формирования нового мироустройства и места России в нем. Вторая сквозная тема касалась гиперинформационного пространства и способов существования в нем.

Организатором конференции выступил Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК), а прошла она на площадке Российской академии образования. Директор НИИРК Владислав Гасумянов подчеркнул, что Россия всегда привлекала внимание своей духовностью и справедливостью.

Директор НИИРК Владислав Гасумян. Фото: пресс-служба НИИРК

- Важно культивировать этот образ России для мирового сообщества, - отметил Гасумянов. По его словам , Россия придерживается принципа равноправия всех стран, и каждая из них должна самостоятельно развиваться. Эта позиция привлекает участников международного диалога к сотрудничеству с Россией.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политики и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в свою очередь отметил, что формирование образа России является задачей не только академической, но и политической. Поскольку от успешности ее выполнения зависит исход идеологической борьбы, которая сейчас идет в мире.

В рамках конференции состоялся медиа-диалог «Россия в мировом информационном пространстве». Его участником стал в том числе редактор отдела международной политики «Комсомольской правды» Алексей Иванов. В своем выступлении он призвал не преувеличивать уровень русофобии в мире и в информационной политике не ставить Россию заведомо в оборонительную позицию.

Панельная дискуссия «Новые медиа. Роль цифрового информационного пространства в международном диалоге». Фото: пресс-служба НИИРК

- Русофобская риторика на западе используется в качестве политического приема и зачастую не находит поддержки у широкой аудитории. Мы это видим, общаясь с людьми в разных странах. Поэтому не вижу смысла нам самим активно поддерживать тезис «как нас не любят на западе». Напротив, появились люди, которые стали больше симпатизировать России. Потому что они так же хотят оставить позади устаревший мировой порядок, основанный на американской гегемонии, - сказал Алексей Иванов.

Также представитель «Комсомолки» призвал соблюдать информационный баланс, чаще и больше рассказывать в СМИ о событиях в Китае, Индии, Африке и Латинской Америке.

Редактор отдела международной политики «КП» Алексей Иванов призвал не преувеличивать степень русофобии за рубежом. Фото: пресс-служба НИИРК

В других панельных секциях медиа-диалога участники говорили о новых медиа и о том, на каком языке лучше доносить информацию до молодежи, а также искали определение культурного кода России. Так, руководитель проекта «ТопБЛОГ» платформы «Россия - страна возможностей» Дмитрий Бессмертных определил культурный код как «некий национальный интерфейс, который дает возможность человеку правильно считывать сигналы».

Всего в конференции приняли участие эксперты из 22 стран мира. Вслед за Москвой НИИРК организовал региональную площадку конференции в Ташкенте. Кроме того, 25 мая еще одна площадка будет организована в Ереване, а 30 мая - в Тирасполе.