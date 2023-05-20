Дмитрий Чернышенко: Пермь становится ярким туристическим магнитом на карте России

Пос­етители форума могли приобрести сувен­иры с символикой городов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 17 по 19 мая в Перми прошло главное туристическое событие года – Форум гостеприимства России. Он открыл череду главных событий празднования 300-летия города. В Пермь прибыли более тысячи лидеров туристической отрасли и путешественников практически из всех регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные Республики и Запорожскую область.

Яркая церемония открытия Форума гостеприимства сопровождалась выступлениями известных творческих коллективов Перми, в частности, зрители горячо встретили команду DS Crew – победителей телешоу «Новые танцы».

На открытии с видеообращением к участникам обратился заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Уч­астников поздравили заместитель генераль­ного директора АНО «Россия - страна возм­ожностей» Дмитрий Гу­желя (слева) и заме­ститель Председателя Правительства Пермс­кого края Алексей Че­рников Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Форум гостеприимства России проходит в рамках президентской платформы «Россия - страна возможностей» при поддержке правительства России. За три года к нему присоединились около ста тысяч человек со всей страны, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Для выявления талантливых, креативных, ярких представителей туриндустрии был запущен конкурс «Мастера гостеприимства».

Вице-премьер напомнил, что с каждым годом количество заявок на него растет, что говорит о развитии туристической сферы. Участники получают возможности для раскрытия своего потенциала и реализации идей, обмена опытом и освоения лучших практик при поддержке ведущих лидеров отрасли.

- Символично, что гранд-финал конкурса проходит в Перми, которая празднует свой 300-летний юбилей. Город, как мы видим, преображается прямо на глазах, становится ярким туристическим магнитом на карте России и очень комфортным местом для жизни. Предлагаю всем участникам форума воспользоваться туристическими маршрутами, которые были разработаны к юбилею Перми, - призвал Дмитрий Чернышенко.

На форуме работала выст­авка регионов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы в Пермском крае создаем уникальные туристические продукты, развиваем детский, промышленный и активный туризм, работаем над расширением географии круизных маршрутов. Это дает результаты: по итогам прошлого года объем турпотока в Прикамье вырос по отношению к 2021 году на 13 процентов, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Несколькими своими идеями пермяки поделились на Форуме гостеприимства с другими регионами. В частности, наработками в сфере детского туризма. В рамках проекта «Дети едут к детям» по предложениям школьников было создано 70 туристических маршрутов по Пермскому краю. Их посетили тысячи подростков. А маршрут «В поисках черного золота» стал победителем конкурса Ростуризма.

В рамках деловой программы Форума приняли участие более 70 экспертов. Лидеры индустрии делились своим опытом, обсуждали актуальные для развития туристической отрасли вопросы, налаживали партнерские связи с коллегами из других регионов.

Одним из главных событий Форума гостеприимства России стал гранд-финал конкурса «Мастера гостеприимства». В третьем сезоне проекта приняли участие более 36,5 тысяч человек, в гранд-финал вышли более 120 человек из 42 регионов.

Форум гостеприимства проходил в преддвер­ии 300-летнего юбилея Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Также прошло обучение по двум образовательным программам. Специально для проекта «Мастера гостеприимства» были разработаны курсы повышения квалификации «Реализация направлений устойчивого туризма», а менеджеры индустрии гостеприимства разбирали, как применять гостиничные стандарты в качестве продвижения бренда предприятия.

- «Мастера гостеприимства» – это огромное сообщество талантливых, неравнодушных людей, которые сохраняют традиции, повышают стандарты сервиса, прививают культуру путешествий и вдохновляют жителей и гостей России на поездки по нашей прекрасной стране, - отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля.

На мероприятии побывали сотни зрителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Победителями конкурса «Мастера гостеприимства» стали 23 мастера из 17 регионов страны. Они получат выиграть гранты на реализацию своих стартап-идей и смогут учиться у лидеров индустрии. Среди лауреатов – пермяк Денис Пестов, который победил в номинации «Туристический маршрут».

В Пермь приехали предст­авители почти всех регионов России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я хочу пожелать вам творчества, новых идей, новых открытий, потому что настоящие мастера гостеприимства – это наша настоящая русская традиция. Гостеприимство – это то, что относится к российской культуре, российским корням, российской традиции, поэтому вы мастера сохранения и передачи традиции, мастера хорошего настроения, мастера бережного сохранения любви к своей маленькой родине, большой родине, и вы щедро делитесь этими эмоциями, которые я чувствую даже на расстоянии, - поздравил победителей во время церемонии закрытия Форума первый заместитель руководителя администрации Президента Сергей Кириенко.

Форум гостеприимства стал ярким событием

А для обычных пермяков Форум гостеприимства стал возможностью ближе познакомиться с туристическими возможностями разных регионов страны, выбрать для себя маршрут путешествия по России или просто приобрести сувенир на Ярмарке мастеров.