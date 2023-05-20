Захарова ответила противникам открытия прямого авиасообщения с Грузией пронзительными словами

Народы России и Грузии приветствовали восстановление полетов, люди стали активно раскупать билеты Фото: REUTERS

Целых четыре года Россия и Грузия не имели прямого авиасообщения. И вот, после того, как российское руководство приняло решение о его возобновлении, и власти обеих стран оперативно выдали ряду авиакомпаний разрешение на осуществление полетов, первый самолет из Тбилиси приземлился в Москве.

Народы России и Грузии приветствовали восстановление полетов, люди стали активно раскупать билеты, ведь несколько лет они могли навещать друг друга, лишь отправляясь в путь по земле, либо бронируя билеты на рейсы с пересадками в других государствах.

Недовольными остались: Евросоюз, даже намекнувший Тбилиси на возможное введение санкций за своеобразный демарш; президент Грузии Зурабишвили, впрочем, не имеющая реальной власти в своей стране; и ряд оппозиционных грузинских политиков, считающих, что грузинам сейчас не до поездок в Россию.

Ноты настоящей истерики выступлений последних долетели и до Москвы, и официальный представитель МИД России Мария Захарова оставила в своем Telegram пронзительную запись, которую начала со слов о том, что ни в Грузии, ни России не может быть противников возобновления прямого авиасообщения, «учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах».

А если они все же есть, то значит, пишет Захарова, «ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой,.. никогда не слышал в трубку телефона плачущего взрослого мужчину, которому нужно перевезти для похорон в Тбилиси тело своей матери,.. никогда не разговаривал с отцом, который собирал деньги на билет ребёнку, чтобы тот увидел своих родственников в Грузии,.. никогда не помогал передавать лекарства онкологическим больным».

Отношение к возобновлению рейсов она назвала «индикатором наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах».