Страшное наводнение терзает север Италии: минимум 14 человек погибли, ущерб оценивается в миллиарды евро

За последние 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков Фото: REUTERS

Северные районы Италии продолжают оставаться под водой: из-за непрекращающихся проливных дождей в зоне катастрофического наводнения остаются десятки городов и поселков.

Уровень опасности в Равенне остается «красным», т.е. самым высоким. Из города эвакуировано более 15 тыс. жителей. Людей не только расселяют в безопасных местах, но и открывают для них мобильные кухни, дабы обеспечить их горячим питанием.

Мэр Равенны Массимо Изола сообщил, что не исключает еще более катастрофических последствий наводнения, которые могут спровоцировать оползни. Пригороды Равенны расположены на холмах, где возможны сходы земли.

Страшное наводнение терзает север Италии Фото: REUTERS

За последние 36 часов на севере Италии выпала полугодовая норма осадков; только в регионе Эмилия-Романья погибли 14 человек; нанесенный наводнением ущерб уже оценивается в миллиарды евро. Спасателям и волонтерам мешает не только дождь, но и гористый рельеф местности – им трудно добираться до отрезанных водой населенных пунктов, расположенных на склонах гор.

Северные районы Италии продолжают оставаться под водой Фото: REUTERS

В зонах с повышенным риском наводнений живет почти 7 млн. жителей Италии. В 2014 году правительство республики создало специальную группу по предотвращению подобного рода стихийных бедствий, но спустя 4 года другой кабинет министров эту группу распустил.

На сайтах российских дипмиссий, расположенных в Риме и Милане, информации о пострадавших из-за наводнения российских граждан, нет.