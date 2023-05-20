Политолог Коновалов о прошедшем саммите G7: страны Запада осознают, что нанести России серьезный удар невозможно

В японской Хиросиме заканчиваются мероприятия, включенные в график встреч лидеров т.н. «Большой семерки» Фото: REUTERS

В японской Хиросиме заканчиваются мероприятия, включенные в график встреч лидеров т.н. «Большой семерки», в которую входят США, Канада, Италия, другие страны, а также Евросоюз.

Никаких сюрпризов не было: львиную долю времени президенты и премьер-министры обсуждали ситуацию, сложившуюся в мире после активных действий России, ратующей за многополярность. Все они наперебой отрапортовали о новых санкциях, которые в ближайшее время будут введены против нашей страны и, возможно, ее союзников.

Украинская тематика обсуждалась на новой, еще более истеричной ноте: так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мирные переговоры на равных условиях между Киевом и Москвой «должны быть отвергнуты».

«Большая семерка», невзирая на приближающийся в США дефолт, самый низкий уровень платежей в евро в системе мировых финансовых расчетах, намерены и дальше оказывать Киеву помощь, «адаптируя поддержку к потребностям Украины», то есть продолжать накачивать киевский режим оружием.

Не стало сюрпризом и появление в Хиросиме Зеленского. В последние недели украинский президент только и делает, что колесит по миру, выпрашивая очередные транши финансовой и военной помощи. Из Японии он надеется вернуться с гарантиями поставок истребителей американского производства.

Военный эксперт, политолог Иван Коновалов в эфире радио «КП» объяснил:

- Страны Европы пытаются тянуть время, сформулировать для себя, как суметь не допустить обвального кризиса экономики своих стран. Еще и избежать окончательного скатывания на военные рельсы своих экономик, на чем настаивают США. Так что им приходится выкручиваться. Заявления о помощи Киеву - это то, на что они готовы пойти. В реальности каждый выкручивается, как может. Особенно это заметно по ситуации с самолетами – боевыми истребителями F-16. Все согласны, что их надо передать Украине, но все говорят: а у нас нет. Что же касается переговорного процесса, то он рано или поздно начнется. Но для этого США проведут небольшую чистку в политической элите Европы. Британцы могут их в этом поддержать… Очевидно желание многих киевских и западных политиков растворить ситуацию по поводу контрнаступления. Не видят они конкретного решения задачи. Даже тактический успех не поможет решению тех задач, которые они перед собой ставят. А задачи у них – нанести России очень серьезное поражение, серьезный удар, качнуть ее и в военном, и в политическом смысле. Но они понимают, что это невозможно. Поэтому мы наблюдаем снижение риторики.

Судача о судьбах мира, в Японии не могут пока справиться с… обычным зонтом. Президент США Джо Байден безуспешно пытался это сделать в Хиросиме под проливным дождем, но попытки успехом не увенчались. Видео с очередным конфузом престарелого главы Белого дома стало вирусным.