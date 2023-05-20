Круговые перекрестки, островки ожидания и электронные права. Большинство водителей не выучили новых изменений в дорожных Правилах

Новые правила дорожного движения ставят в тупик многих водителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые правила дорожного движения, которые вступили в действие с 1 марта 2023 г., ставят в тупик многих водителей - к такому выводу пришли эксперта Группы Ренессанс страхование и сервиса по проверке и подбору автомобилей Автокод. Исследование было направлено в «КП». Самыми сложными вопросами оказались порядок движения на круговом перекрестке и обозначение главной дороги — неверные ответы дали по 58% респондентов. Одни так и не в курсе, кто кому должен уступать дорогу на круге, а другие напрочь забыли, как обозначается главная дорога. Сложным оказался и вопрос, можно ли останавливаться на островке безопасности — неверные ответы дали 52% опрошенных. Почти половина наших водителей (44%) не знают и какие документы можно предъявлять инспектору ГИБДД в электронном виде.

А правильно на все вопросы ответили только 9%. Неудивительно, что за первый квартал 2023 года 52% участвовавших в опросе водителей уже успели получить как минимум один штраф. А 36% насчитали несколько взысканий. И тем не менее, по данным ГИБДД, в первом квартале 2023 г. число штрафов снизилось на 12% по сравнению с первым кварталом 2022 г., при этом средний чек одного штрафа вырос с 560 до 684 рубля.

«По нашей статистике, самыми аккуратными автомобилистами являются водители в возрасте 50+ со стажем вождения более 30 лет, - прокомментировал kp.ru вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. - Почти такая же статистика у водителей 40+ лет со стажем в 20 лет — даже если они попадают в ДТП, то его последствия обычно менее серьезные: доля тотальных повреждений (когда автомобиль уже не подлежит восстановлению — Ред.) у водителей с солидным стажем почти вдвое меньше, чем у новичков.

В опросе приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в апреле 2023 г.

КАК ВОДИТЕЛИ ОБЪЯСНЯЮТ СВОИ НАРУШЕНИЯ

«Штраф выписан несправедливо» - 30%

«Просто стечение обстоятельств» - 18%

«Это сбой дорожной камеры - 17%

«Да, нарушил, иначе бы попал в ДТП» - 15%

«Это из-за пешехода» - 6%

«Меня подрезали!» - 4%

ОТВЕТЫ НА КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПДД

- Если машина въезжает на перекресток с круговым движением с главной дороги (должен быть соответствующий знак), то машины, которые движутся по кругу, должны уступить ей дорогу. В остальных случаях преимущество за теми, кто движется по кругу.

Если машина въезжает на перекресток с круговым движением с главной дороги (должен быть соответствующий знак), то машины, которые движутся по кругу, должны уступить ей дорогу. Фото: Shutterstock

- Знак главной дороги — желтый квадрат, поставленный на угол. (смотри картинку)

- На островках безопасности остановка и стоянка запрещены.

- В электронном виде можно предъявлять любые документы, в том числе водительское удостоверение и СТС, но только при условии, что они были оформлены в электронном виде.