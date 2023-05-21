На физфаке МГУ открыли пятый элемент

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Могли бы по случаю Дня физфака облака разогнать и артистов покруче пригласить, - посетовал один из студентов-физиков своей подруге, когда они спешились с электросамоката у физического корпуса МГУ. А из музыкальных звезд на праздник физиков пожаловали (на секундочку!) “Танцы-минус” с Вячеславом Петкуном и “Жуки” - создатели бессмертного хита “У любви у нашей села батарейка”. Куда уж круче? Но, видимо, такова безграничная вера молодежи в силу знания и всемогущество знаменитых выпускников физфака МГУ, среди которых значатся такие фигуры, как миллиардеры Олег Дерипаска, Андрей Мельниченко и другие не менее достойные люди. По случаю торжества даже памятник Ломоносова одели в импровизированную манишку “Физфаку - 90”.

Возле концертной сцены, которую соорудили прямо у ступеней учебного корпуса, происходило броуновское движение студентов, выпускников прошлых лет и профессоров. Трудно было найти место на Земле с концентрацией на одном квадратном метре такого количества знатоков теории образования черных дыр, распутывателей квантовой запутанности и людей, знающих, в каком состоянии искать кота Шредингера…

В этом столпотворении мы встретились с деканом физфака МГУ Владимира Белокурова.

- Владимир Викторович, широкая публика знает ваших выпускников постсоветского периода в основном по списку “Форбс”: там много банкиров, бизнесменов и технологических предпринимателей, у которых за плечами образование физфака. А много ли из того поколения ученых с мировым именем?

- Ну, смотрите: Сергей Павлович Кулик, профессор, сейчас один из основных разработчиков системы квантовой связи - это высокоскоростной обмен зашифрованной информацией, которую фактически нереально декодировать, - начинает загибать пальцы декан физического факультета. - Потом Александр Иванович Студеникин - один из главных людей в мире, кто занимается экспериментами в области нейтрино, а это окно в новую физику. В 2017 году Нобелевскую премию за открытие гравитационных волн получили американцы. Но саму идею эксперимента, который осуществили в США, сформулировал наш профессор Владимир Брагинский. А профессор МГУ Валерий Митрофанов и бывший президент РАН Александр Сергеев были руководителями московской части эксперимента LIGO. Валерий Рубаков - космолог, который занимался физикой элементарных частиц, до сих пор непонятно, как такой человек не получил Нобелевскую премию. Единственное объяснение в том, что это скорее прикладная математика, а не в чистом виде физика (Альфред Нобель математиков не жаловал и премию для них не учредил).

Говорите, что гравитационные волны - это слишком сложно? Тогда для наглядности возьмите в руки смартфон, в нем сразу несколько открытий российских физиков, объясняет Алексей Орешко, заведующий кафедрой физики твердого тела. Идеология технологии жидкокристаллических экранов была заложена здесь на физическом факультете одним из отцов физики полимеров Алексеем Рэмовичем Хохловым. А Жорес Алферов получил Нобеля за исследования полупроводниковых гетероструктуры - на этом работают все микросхемы и вся микроэлектроника.

А как же спор физиков и лириков? Грешно было бы не спросить, тем более что этот спор возник с легкой руки “Комсомолки” - именно на страницах нашей газеты в 1959 году схлестнулись Илья Эренбург и автор первой отечественной книги о кибернетике инженер Игорь Полетаев.

- Кто победил в этом споре? - переспрашивает Эдуард Боос, директор НИИ ядерной физики физфака МГУ. - Победил гармонично развитый человек. Это стало понятно еще давным-давно, трудно представить хорошего физика, который был бы равнодушен к гуманитарному знанию. Например, академик Сисакян, директор объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) помимо трудов по физике частиц издал несколько сборников хороших стихов. Мой предшественник на должности директора НИИ ядерной физики Михаил Панасюк был превосходным художником. А Владимир Высоцкий любил приезжать с концертами в ядерный институт в Дубне. Из таких поездок родилась песня:

“Товарищи ученые доценты с кандидатами

Замучились вы с иксами, запутались в нулях

Сидите, разлагаете молекулы на атомы

Забыв, что разлагается картофель на полях”

Оказалось, физика и лирика это вещи, которые взаимно обогащают друг-друга.

Правда ли, что существует сверхспособность, которая позволяет выпускникам физфака добиваться успеха в жизни? Этот вопрос я задавал и студентам, и профессорам, и выпускникам. И все, как один, разными словами говорили об одном и том же: физическое образование формирует особый тип ума - критическое мышление, способность задаваться вопросами, подвергать сомнению, казалось, незыблемые истины. Впрочем, незыблемой истиной в свое время была мысль о том, что Солнце вращается вокруг Земли, пока Галилей и Коперник не доказали обратное. И говорят, что именно этот стиль мышления и является тем “пятым элементом”, который позволяет выпускникам преуспевать не только в физике, но и в таких лирических сферах, как бизнес и банковское дело. Для тех, кто сегодня определяется с выбором вуза, фирменное умение физиков МГУ думать и анализировать - хороший и востребованный товар. Надо брать.