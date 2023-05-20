От маленькой идеи нести добро до масштабного благотворительного фонда: история основателя проекта «Дари еду» Игоря Шатунова

Игорь Шатунов. Фото: БФ "Дари еду".

Уже шесть лет, начиная с 2016 года, благотворительный проект "Дари еду" помогает продуктами пенсионерам, людям с особыми потребностями и многодетным семьям. Создателем и идейным вдохновителем стал Игорь Шатунов, под руководством которого за это время было собрано 1 517 тонн продуктов и установлено 480 боксов для их сбора, а помощь получили 209 604 семьи. Каждый месяц в 147 городах России волонтеры передают нуждающимся 15–20 тонн продуктов и около 8 тысяч готовых обедов.

Игорь Шатунов рассказал, как ему удалось превратить идею о предоставлении продуктов нуждающимся в огромное благотворительное дело, которое охватило всю страну.

Доброе дело для родного района

Игорь родился и вырос в Москве, успел поработать в самых разных сферах - от кафе и банков до предпринимательства и рекламы. В благотворительность, по собственному признанию, попал случайно.

"В 2016 году был за границей и в одном из магазинов увидел “полку добра”. Это была полка с продуктами, которые любой человек может подойти и забрать себе, если он в них нуждается. Вернувшись в Россию, узнал, что такие проекты периодически появляются, но потом исчезают вместе с продуктами на этих полках. Вдохновившись идеей, решил ее доработать, собрать команду и запустить небольшой социальный стартап. Так начался мой путь в НКО", – рассказывает Игорь.

Изначально идея была в том, чтобы установить бокс для сбора продуктов в торговом центре своего района. Но идея понравилась и другим ТЦ - проект начал развиваться. В общей сложности организация Игоря 11 раз побеждала в конкурсах Фонда президентских грантов, один из проектов вошел в топ-100 лучших инициатив.

«Первое, о чем думает человек, – что поесть»

Поначалу у Игоря получалось работать и заниматься благотворительностью одновременно. Когда времени стало критически не хватать, мужчина сделал выбор и оставил основную работу, полностью погрузившись в проект "Дари еду!".

Фото: БФ "Дари еду".

"Многие нам говорили: вы не решаете проблему, вы даете рыбу вместо удочки, – вспоминает Игорь. – Мы отвечали так: представьте, что человеку нечего есть, у него нет денег на еду, а ему предлагают пройти обучающийся курс и устроиться после этого на работу. Такой совет не уместен, ведь ему нужна помощь прямо сейчас. Наш проект как раз дает человеку возможность пережить кризис. Чтобы он мог восстановиться и идти дальше, а там уже и до “удочки” недалеко".

Почти всеми вопросами на первых порах приходилось заниматься лично, однако трудности с недоверием предпринимателей и людей удалось перебороть, показав честность и порядочность личным примером. А чтобы популяризировать проект и рассказать о нем как можно большему количеству людей, Игорь с командой стали писать блогерам и медийным личностям – предлагали прийти к их боксам и положить в них продукты, а после написать небольшую историю о своем опыте и ощущениях.

Отклик поначалу был небольшим - сказывалась малая известность проекта. Тогда Игорь решил сменить подход.

"Мы выбрали стратегию “позитивного контента”, вызывающего не жалость к нашим благополучателям, а воодушевление от возможности сделать их жизнь лучше. Постепенно количество упоминаний от известных людей росло, и это мотивировало других звезд участвовать в наших акциях. Потом мы придумали формат благотворительной доставки обедов, когда волонтер или приглашенная звезда надевает наш брендированный плащ, терморюкзак и приносит обеды прямо к дверям нуждающихся бабушек и дедушек", – рассказывает Игорь Шатунов.

Сейчас почти каждую неделю в проекте волонтерит какая-нибудь знаменитость. Это помогает популяризировать такой формат помощи и привлекать все большее количество добровольцев.

Фото: БФ "Дари еду".

Забота о волонтерах

Одна из самых сложных частей работы - формирование крепкого волонтерского сообщества. Для добровольцев нужно разработать удобные маршруты, придумать системы мотивации, организовать интересные активности. Только так волонтер почувствует свою важность и захочет помогать снова и снова.

"Волонтеры – не только люди, которые приносят обеды, это связь с внешним миром. Буквально несколько фраз: как дела, как вы себя чувствуете – для кого-то это духовная пища на неделю, до того, как придут следующие ребята. Мне ничего не стоило помочь, казалось, что это какой-то пустяк, а для некоторых это событие их жизни", – рассказывает в документальном фильме о проекте актриса театра и кино Софья Эрнст.

По словам Игоря, за годы развития проекта он стал лучше понимать свою аудиторию: как нуждающихся, так и тех, кто помогает.

"В комментариях подписчики часто просили контакты героев постов или их кураторов, чтобы приобрести для них не только еду, но и другие необходимые вещи. Так мы начали с разных сторон помогать нуждающимся. Собирать для них средства на инвалидные коляски, печи отопления, заборы, средства реабилитации, оплату сиделок и многое другое, – делится общественник. – Происходит определенная трансформация, в которой наш проект создает собственную экосистему и становится таким “суперфондом” (по аналогии с “super app”), который помогает комплексно закрывать потребности наших подопечных. Мы видим в этом очень интересную и амбициозную задачу".

Для Игоря Шатунова работа в некоммерческом секторе очень похожа на другие сферы. Тут также важны профессионализм, порядочность, амбиции и стремление к развитию. Из особенностей – тут меньше платят, зато деятельность более осмысленная и приносящая настоящую пользу обществу.

"Для меня это действительно самая лучшая и вдохновляющая деятельность", – отмечает он.

Опускать рук и оставлять свое дело Игорь не намерен даже в сложные времена. Он понимает ответственность, которую несет перед благополучателями, волонтерами, донорами и партнерами. И они же вдохновляют его двигаться вперед.