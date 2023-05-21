Как мечта о космосе, только реальнее: Российские школьники могут побывать в Арктике

Слева направо: Юрий Вержбицкий, Дмитрий Шпаро, Матвей Шпаро, Руслан Губайдуллин Фото: Александра БУДАЕВА

БОЛЬШАЯ АРКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Первая экспедиция на Север с участием российских школьников состоялась 15 лет назад. Самых отчаянных (в хорошем смысле этого слова) ребят со всей страны туда повел известный полярник, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. С тех пор состоялось 12 таких походов, но предыдущие два направлялись уже не на Северный полюс, как раньше, а на мыс Челюскина – крайнюю северную точку Евразии.

- Связано это с логистикой, раньше наш путь пролегал через международный аэропорт в Норвегии, сейчас эта дорога закрыта, — объяснил Матвей Шпаро. - Но мы надеемся, что в следующем году на Северный полюс можно будет стартовать через Красноярский край – через Хатангу.

Что представляет собой этот проект? Из 20 000 школьников отбираются 14 основных и еще 2-4 запасных путешественника. Их делят на два отряда: первый, научный, занимается исследованием природы Арктики (в этом году, к примеру, ребята собирали данные «по заказу» института из Новосибирска), второй, спортивный, повторяет на лыжах путь первооткрывателей Русского Севера (в 2023-м они прошли почти 150 км по морю Лаптевых и полуострову Таймыр по пути первопроходцев, которые когда-то наносили эти места на географические карты).

- Экспедиция длилась 8-9 дней. При этом научному отряду для сбора данных пришлось много ходить на лыжах, а спортивному отряду – при помощи специального прибора фиксировать магнитные изменения, — рассказал Матвей Шпаро. - Почувствовали ли ребята там глобальное потепление? Нет, им пришлось пройти через те же сложности, что и путешественникам 280 лет назад – пургу, белую мглу и морозы в -35 градусов. Были ли они довольны? Да! Спортивный отряд встретил медведя, и дети потом с восторгом обсуждали, что он другой, не как в зоопарке. Конечно, ведь он в Арктике – хозяин.

Этой весной 14 московских школьников отправились в Арктику. Фото: Предоставлены Лабораторией Путешествий

Как попасть в Большую Арктическую экспедицию? Следить за обновлениями на сайте проекта, вовремя подать заявку, успешно пройти «Арктический диктант» и учебно-тренировочные сборы и… отправиться в поход.

КУРС НА ТАЙМЫР

Попасть на полуостров Таймыр в рамках Большой Арктической экспедиции могут еще и взрослые – благодаря проектам «Недели Арктики в Москве» и «Курс на Таймыр»: в столичных школах для этого устраивали квизы, онлайн-игры, соревнования и лыжные тренировки на тему Арктики. Чьи школы были более активны — те директора и получили шанс познакомиться с Севером лично. А ребята, которые участвовали во всех этих активностях, отправились в поход «Туриада» в Саратовскую область, турслет проходил на базе горнолыжного курорта «Хвалынский».

- Мы хотим, чтобы Арктикой «заболело» как можно больше школьников. Это как мечта о космосе, но доступнее. Для меня самого Арктика была такой мечтой, — признался директор московской школы №2094 Юрий Вержбицкий.

Большая Арктическая экспедиция проводится с 2018 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2018 году он «отправлял» ребят в поход с архипелага Шпицберген в Северном Ледовитом океане, тогда Большая Арктическая экспедиция покоряла Северный полюс.

- В этом году Северный полюс заменил нам мыс Челюскин, но не потому, что больше некуда идти, нет. Это особая точка, с ней связано множество открытий и свершений, — объяснил почетный полярник, известный советский и российский арктический путешественник и писатель Дмитрий Шпаро. - Но сейчас этому месту нужна наша помощь: там очень много мусора, и чтобы ликвидировать эту помойку, нужна помощь государства.

ЧИСТЫЙ СЕВЕР

В 2021 году в России запустили проект «Чистая Арктика», в рамках которого очисткой Севера от мусора занимаются экологи, общественники и волонтеры.

- Из Арктики мы уже вывезли почти 5,5 тыс. тонн отходов. Находили и немецкую тушенку, которой несколько десятилетий, и «свежий» мусор. Интересно, что до 60% отходов в Баренцевом море – иностранные, это легко определить по этикеткам. До 90% мусора в Белом море – наш, — рассказал зампредседателя Общественного совета при Минприроды РФ, исполнительный директор АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

Остров Фрам Фото: Евгений САЗОНОВ

В День полярника, 21 мая, в России стартовал третий сезон проекта «Чистая Арктика». Очистка Севера в этом году начнется с Карелии – с археологического комплекса «Беломорские петроглифы» (это наскальные изображения первобытной эпохи, которые датируются 4-3 тысячелетиями до нашей эры и входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО), потом волонтеры перейдут к побережью Белого моря, экотропам и туристическим маршрутам.

Сквозь пургу Фото: Евгений САЗОНОВ

Удастся ли в будущем включить в список мыс Челюскин, пока не ясно, но путешественники уверены: у Арктики большой потенциал, в том числе, туристический, а потому ей необходима особая забота.