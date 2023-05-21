Герой спецоперации «Z» младший сержант Камнев вскрыл с воздуха резервы врага

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Повелевай счастьем, ибо одна минута решает победу», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще учил: «Оттеснен враг – неудача. Отрезан, окружен, рассеян – удача».

СПОКОЙНО ЖЕГ ТАНКИ ВРАГА

Гвардии сержант Николай Потоцкий

Гвардии сержант Николай Потоцкий Фото: Минобороны РФ

«Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием гвардии сержанта Николая Потоцкого выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений, находящихся на важном рубеже обороны и подавлению артиллерии и бронетехники боевиков. Николай Потоцкий, руководя расчетом, обеспечил непрерывное ведение боевой работы своего орудия, получая задачи, определял установки для стрельбы, вел бесперебойный и точный огонь по указанным координатам. Обеспечивая артиллерийскую поддержку российским подразделениям, находящимся в обороне, расчет орудия под командованием Потоцкого уничтожил два танка, три боевых машины пехоты, семь автомобилей, а также большое количество националистов. Умелое руководство вверенным подразделением, профессионализм и отвага гвардии сержанта Николая Потоцкого, а также слаженные действия его подчиненных, позволили российским подразделениям удержать занимаемые рубежи обороны, нанести серьезный урон украинским боевикам и, в дальнейшем, создать условия для прорыва обороны националистов».

ВСКРЫЛ РЕЗЕРВЫ ПРОТИВНИКА

Младший сержант Алексей Камнев

Младший сержант Алексей Камнев Фото: Минобороны РФ

«Наводчик парашютно-десантной роты младший сержант Алексей Камнев в составе подразделения российских воздушно-десантных войск выполнял боевую задачу по освобождению одного из стратегически значимых населенных пунктов. В ходе наступательных действий Камнев, под плотным минометным обстрелом со стороны противника, обеспечивал устойчивую связь с командованием и приданными подразделениями, что позволяло оперативно принимать решения и доводить их до подчиненных в виду быстро меняющейся оперативной обстановки. Подразделение, в составе которого действовал Алексей, методично взламывало оборону противника. С целью проведения доразведки местности и вскрытия огневых позиций и точек противника младший сержант Камнев поднял в небо квадрокоптер. В ходе доразведки Алексей вскрыл подходящие резервы противника на бронетехнике. В результате оперативной передачи координат противника в вышестоящий штаб было принято решение на поражение резервов противника. В ходе нанесения огневого поражения резервам противника Алексей своевременно производил корректировку огня, в следствии чего вся прибывающая вражеская техника была уничтожена. Грамотные, уверенные действия младшего сержанта Алексея Камнева позволили выполнить поставленную боевую задачу, провести успешное наступление, и не позволили подойти резервным силам противника».