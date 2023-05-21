На посадке «Черешневого леса» ждали Филиппа Киркорова, но он не пришел

В Москве проходит фестиваль искусств «Черешневый лес» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это традиционное и самое яркое мероприятие фестиваля искусств «Черешневый лес». Где еще увидишь, как худенький адвокат Александр Добровинский задумывает «увести» лопату у борца-тяжеловеса Александра Карелина. В другой бы ситуации подобная глупость в голову не пришла бесстрашному адвокату, а тут – пожалуйста. Или, например, когда еще бизнесмен Михаил Куснирович закружит в ритме вальса фигуристку Ирину Роднину. А здесь он осмелел и довольно долго вальсировал с олимпийской чемпионкой у метро Динамо. При этом оба были счастливы.

Александр Карелин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Куснирович и Ирина Роднина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий Сюткин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, Роднина - садовод-завсегдатай «Черешневого леса».

На 130 деревьев пригласили примерно столько же звездных гостей: артистов, известных спортсменов, общественных деятелей и других активистов движения. Были: игроки футбольного клуба «Динамо», Валерий Сюткин, Иосиф Пригожин и певица Валерия, актриса Марина Зудина с дочерью Машей Табаковой, гимнаст Алексей Немов и фигурист Илья Авербух, актер Виктор Раков с женой Людмилой. И даже неожиданно для всех явилась телеведущая Алла Михеева, давненько ее не было видно. Все ждали Филиппа Киркорова. Но он не пришел - передал, что вишню не любит.

Марина Зудина с дочкой Машей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звездные садоводы разбились парами. Им выдали лопаты, лейки и прочий садовый инвентарь и отправили сажать деревья.

Иосиф Пригожин и Валерия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году мероприятие приурочено к двойному юбилею - 100-летию спортивного общества «Динамо» и 130-летию ГУМа - главного универсального магазина Москвы.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подобные посадки проходят лет двадцать. И Москва уже неплохо засажена вишнёвыми деревьями в Нескучном саду, в парке Горького, сквере перед ГМИИ им. Пушкина, у Дворца пионеров на Воробьевых горах, на Чистых прудах у театра «Современник», в Лужниках... Так что при желании, как говаривал Фирс в «Вишневом саде», эту вишню можно сушить, мочить, мариновать и варенье варить...