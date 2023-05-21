Зачем в России хотят устроить новую приватизацию, где будут лечить Романа Костомарова и как сохранить психику в потоке новостей

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)

2 место. Александр Коц: Россия сорвала Украине контрнаступ (подробнее)

3 место. Андрей Курпатов: Фильтруйте информацию, которая засоряет ваш мозг и вашу жизнь (подробнее)

4 место. Какой президент Турции выгоден России (подробнее)

5 место. США могут повторить судьбу Советского Союза (подробнее)

6 место. Почему одни люди страдают от магнитных бурь, а другие - нет (подробнее)

7 место. Что умеет военное багги «Ерофей», макет которого подарили Путину (подробнее)

8 место. «Это не обсуждается»: Домнина ответила про отъезд Костомарова на лечение за границу (подробнее)

9 место. Новая приватизация России превратится в очередной передел собственности: кто её хочет устроить (подробнее)

10 место. ТНТ и КВН помирились после двух лет войны. Теперь вместе выпустят шоу с призом 10 млн рублей (подробнее)