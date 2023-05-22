Ты мне по вкусу: Ученые выяснили, когда и зачем люди придумали поцелуи

Первый поцелуй в истории человечества случился 4,5 тысячи лет назад Фото: Shutterstock

Когда люди впервые начали целоваться? В Египте или Древней Греции? А может, еще в первобытных пещерах, чтоб перевести дух после охоты на мамонтов? Учёные, оказывается, всерьёз изучают этот вопрос!

Мало того - в романтически-исторической теме недавно сделан научный прорыв. Обнаружено древнейшее в истории письменное упоминание поцелуя! Теперь мы можем точно сказать: первый официально зафиксированный поцелуй в истории человечества случился 4500 лет назад. В Месопотамии - на Ближнем Востоке, между реками Тигр и Евфрат. Если смотреть на современную карту мира, это Ирак, а также некоторые районы Турции, Сирии и Ирана.

Первому поцелую посвящена новая сенсационная статья в престижном научном издании Science. Авторы - Троэльс Панк Арбол, профессор-историк из Копенгагенского университета, и Софи Лунд Расмуссен, биолог из Оксфорда.

Как датчане сделали свое открытие? Внимательно прочитали шумерский миф о сотворении мира. Шумеры и аккадцы, жители древней Месопотамии, писали на глиняных табличках. Собственно, шумерская клинопись - древнейшая письменность в истории человечества, ей более 5 тысяч лет.

Но рассказать о поцелуях грамотеи решились не сразу. Сначала глиняные таблички посвящали исключительно серьёзным административным вопросам. Только через 700 лет шумерские писцы отважились увековечить романтические отношения. И поэтично описали поцелуи Неба и Земли в мифологических текстах о сотворении мира, начертанных на так называемом «цилиндре Бартона». После поцелуев с громом и молниями были зачаты семь близнецов. Это миф, напомню. К реальной жизни отношения не имеющий.

А ещё лет через пятьсот появились глиняные таблички с записями о поцелуях между простыми смертными. В том числе упомянуты поцелуи после интимных встреч, как знак нежности.

Открытие датчан сделало поцелуй на целую тысячу лет старше! До сих пор первыми свидетельствами считались индийские тексты, которым 3500 лет. С них начинает историю, например, Шерил Киршенбаум, автор книги «Наука поцелуя». Вдыхать губами - аллегорическое древнеиндийское определение поцелуя.

По мнению Киршенбаум, в Индии странный обычай увидели воины Александра Македонского. И вернулась с новыми знаниями домой, в Грецию: мол, смотри, дорогая, вот какой диковинке я научился!

Авторы статьи в Science не столь категоричны:

- Мы не утверждаем, что первый поцелуй в истории человечества случился именно в Месопотамии. Наоборот! Сопоставление шумерских, индийских и египетских текстов позволяет предположить, что люди в древности целовалось во всех этих странах, - аргументирует Арбол.

- Шимпанзе и бонобо, наиболее близкие к людям виды обезьян, тоже целуются, - напоминает биолог Софи Лунд Расмуссен. - Это говорит о том, что поцелуи наверняка существами ещё в первобытном обществе, а не были «изобретены» какой-то одной цивилизацией.

Но у историков - как у блогеров: обязательно нужен «пруф». Так что официально первый поцелуй теперь принадлежит шумерам, «запостившим» его для вечности на глиняных табличках. Египтяне со своими папирусами опоздали.

КСТАТИ

Романтические и сексуальные поцелуи появились в процессе эволюции, считают антропологи. Через запахи и слюну наши предки обменивались биохимической информацией. И точно определяли, подходит им физиологически этот партнёр или нет. В первом случае отношения развивались дальше. Во втором - заканчивались на первом поцелуе. Похоже, это животное чутьё если не у всех, то у многих людей сохранилось, что бы там ни говорили исследователи.