Стеша плохо ходит, но пошла в гимнастику, чтобы доказать: «я смогу!»

Стеша, мама и кот — команда, которая не сдается!

Танцевать. Как же Стеша мечтает танцевать! Когда диагноз ДЦП (детский церебральный паралич) только поставили, это казалось несбыточной мечтой. А сейчас, утверждают врачи, мечта вполне осуществима. И добилась этого девочка сама! Потому что все свои, казалось бы, бессознательные семь лет, она работает с целеустремленностью и упорством заправского спортсмена, не давая себе поблажек.

Была бы Стеша здоровой, давно била бы рекорды в каких-нибудь детских олимпиадах.

Упала? «Я сама!» — предупреждающе кричит ребенок всем, кто бросается помогать. И встает. И снова идет вперед. И никогда не плачет. Год назад Стеша еле уговорила маму - а потом мама еле уговорила тренера - чтобы девочке разрешили просто присутствовать на тренировках по спортивной и художественной гимнастике. И что же? Сегодня Стеша уже выполняет кувырки наравне со здоровыми сверстниками, пытается встать на мостик и осилить шпагат! Была бы эта девчонка здоровой, уже била бы рекорды на детских Олимпиадах. Но, увы…

Пока Стеша сидит, ее и не отличишь от здоровой, но когда встает, все становится понятно.

Когда Стеша сидит, никто даже подумать не сможет, что у нее ДЦП – красивая, умная девочка. А как встает, все становится ясно. А ведь она так старается идти красиво, как балерина! Как мечтают все девчонки. Почему не получается? Ведь она же старается! Стеша ходит в садик — самый обычный, где ее окружает два десятка бегающих и прыгающих детей - и когда другие девочки бегают и танцуют, Стеша закусывает губу. Но ни слезинки! И в школу она собирается пойти тоже в самую обычную. Дома уже есть и парта, и рюкзак, освоен навык хождения по лестницам… Не страшно ли Стеше, что ее будут дразнить? Нет, не страшно! А ту внутреннюю, хрупкую правду, которая заставляет закусывать губу, Стеша никому не покажет. Она просто будет бороться до победного.

У этой девочки есть все шансы твердо встать на ноги. Но необходима операция СДР — благодаря ей, у Стеши расслабятся мышцы ног и разогнутся колени. Чтобы у ребенка было время восстановиться перед началом учебного года, ее необходимо оперировать в июне. Цена лечения - 429 564 рубля – маме Стеши одной не справиться. Пожалуйста, помогите девочке. Она очень достойна!

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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