Заказываем суши и роллы: правила безопасности

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Суши и роллы – популярное блюдо юго-восточной кухни, изобретенное китайскими моряками. Для сохранения свежести рыбу пересыпали рисом. Сегодня это популярный сегмент фастфуда и ресторанной кухни.

Основным компонентом и роллов, и суши является рис, но суши – это рисовая основа, на которую положена начинка, а роллы – это нарезанный рулет, состоящий из нескольких компонентов (рис, морепродукты, огурец и другие).

Роллы и суши, благодаря множеству входящих в них компонентов, богаты микроэлементами и витаминами. Основными среди них являются кальций, магний, калий, фосфор, йод, витамины группы А, В, К, С и ряд других.

Калорийность суши и ролов зависит от их состава. Например, в 100 г ролла «Калифорния» содержится всего 100 ккал. Другие варианты роллов могут быть гораздо более калорийными – от 100 до 400 ккал.

Роспотребнадзор напоминает, что при нарушении технологии приготовления суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникает риск отравления и гельминтозов. Кроме того, высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов может способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов.

Большая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и изменение уровня гормонального фона. Рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, которые содержатся в месте их обитания. При употреблении большого количества морепродуктов могут проявляться такие симптомы, как головные боли, слабость, тошнота.

Потребление суши необходимо ограничить при наличии следующих заболеваний: сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в домашнем холодильнике не более 1 суток, невскрытую упаковку продуктов из магазина нужно использовать в течение указанного на этикетке срока годности.

При покупке готовых суши и роллов в магазине обратите внимание на условия хранения – они должны соответствовать условиям хранения, указанным производителем на этикетке, на сроки годности, состояние упаковки – она должна быть герметичной, не вздутой, без следов подтеков.

Заказывать готовую еду на дом рекомендуется в хорошо известных вам местах, где вы уже были и пробовали продукцию. Выберите ближайший к вам ресторан, желательно тот, который находится в вашем районе. Прежде чем сделать заказ в новом месте, позвоните по телефону ресторана, а не по указанному на сайте, и уточните, делают ли они доставку продукции по заказу и правильный ли телефон указан на сайте доставки.

Помните, что под видом реально существующего ресторана в интернете иногда могут быть сайты-двойники, реализующие продукцию сомнительного качества и опасную для жизни и здоровья. В этом случае есть риск сделать заказ мошенникам, и последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

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