История майонеза: от герцога Ришелье до советских рабочих

Источник: здоровое-питание.рф

Действительно, сегодня Россия – один из мировых лидеров по потреблению майонеза. Согласно статистике, каждый россиянин в среднем в год съедает около 5 литров этого соуса! Правда, пик потребления майонеза приходится на новогодние праздники, но все же у части нашей страны майонез присутствует на столе и в другое время.

Сделано в СССР

Любовь к майонезу нашим предкам прививали еще в сталинские времена. В 1936 году народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил с дружественным визитом Соединенные Штаты Америки, откуда привез на родину множество кулинарных идей и технологий производства продуктов: от бургеров и мороженого до тушенки и французского соуса под названием майонез. В том же году на небольшой производственной площадке Московского жирового комбината в Шелепихе была выпущена первая партия майонеза.

Образцы самой первой партии советского майонеза отвезли на пробу Сталину – соус вождю так понравился, что тут же началось его массовое производство. Майонез даже включили в продуктовые наборы, выдававшиеся по карточкам в те годы.

Почему майонез получил «путевку в жизнь»

Дело в том, что майонез – невероятно питательный продукт, который был так нужен рабочему классу: высокая калорийность обеспечивала достаточное количество энергии. А еще майонез – квинтессенция полезного жира, ведь в его составе и растительное масло, и яичные желтки – оба этих продукта необходимы для укрепления здоровья.

Рецептура соуса была неизменна до 1980-х годов: только рафинированное растительное масло, яичные желтки, сахар, уксус и горчица. Никаких консервантов и стабилизаторов. Майонез в Советском Союзе продавался в стеклянных банках и хранился около месяца. Рекомендовалось его подавать в качестве дополнения к холодным блюдам – мясным, рыбным и винегретам. А ведь, действительно, нагревать майонез не рекомендуется – разрушается его нежная структура.

Легенда о майонезе

Существует несколько историй о происхождении майонеза, но наиболее правдоподобная связана с военными действиями, развернувшимися в 1756 году на испанском острове Менорка в Средиземном море. Сначала остров захватили французы во главе с герцогом Ришелье, а затем на него же высадились англичане и осадили столицу острова Маон, в которой укрывались французы.

Продукты в городе стремительно заканчивались и вскоре кроме оливкового масла и яиц ничего не осталось. Устав от бесконечных омлетов и яичниц, Ришелье приказал повару придумать что-то новенькое: тот энергично смешал масло с желтками, сахаром и солью – так появился на свет майонский соус или по-нашему майонез.

Вполне вероятно, что тот повар подсмотрел рецепт своего соуса в испанских кулинарных книгах – точно так же готовился старинный соус али-оли или айоли – из оливкового масла, чеснока, иногда с добавлением яиц и лимонного сока. Ничего не напоминает?

Полезный майонез – готовим дома

Предлагаем приготовить вкусный майонез по простому рецепту: в миске смешайте 4 яичных желтка, 1 ст. л. дижонской горчицы, 2 ч. л. мелкого сахара и 1 ст. л. уксуса (или лимонного сока). Подготовьте 500 мл растительного рафинированного масла. Начните взбивать, потихоньку добавляя масло (если взбиваете соус миксером – то тонкой струйкой, если вручную венчиком – по капле). Когда вольете половину масла (250 мл), добавьте еще одну ложку уксуса. Теперь масло можно добавлять смелее, не переставая интенсивно взбивать соус. Плотно закройте и поставьте в холодильник. Домашний майонез готов!

По материалам gastronom.ru.

Больше статей о здоровом питании.