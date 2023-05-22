Молитвы во славу Люцифера и извращенные гомосексуальные мессы: в США набирают популярность шабаши сатанистов

Недавно в США прошел крупнейший в истории съезд сатанистов Фото: REUTERS

Религиозный раскол в США между консервативными христианами и «прогрессивными» безбожниками усиливается с каждым годом. Последние для издевательства над религиозными чувствами верующих создали Церковь Сатаны. Поразительно, но ее внесли в реестр официальных религий.

Недавно в США прошел крупнейший в истории съезд сатанистов. Расположенный в самом сердце Бостона, престижный отель Marriott щедро предоставил свою площадку для проведения ежегодной конференции фанатов Люцифера. Руководство отеля ответственно отнеслось к мероприятию и обеспечило идеальную атмосферу для фанатиков, предложим им просторные залы с современным оборудованием и профессиональной командой обслуживания.

На десятом съезде Церкви Сатаны собрались более 800 участников из разных штатов. Это предоставило им возможность для проведения открытых дискуссий, презентаций и выступлений, которые помогают просветить и расширить понимание сатанистических учений и принципов. Участники не называют своих имен, но все одеты в готическом стиле, яркие мантии, с раскрашенными вручную рогами, дьявольскими татуировками и усами.

Основатели церкви Сатаны Малкольм Джарри и Люсьен Гривз (из-за многочисленных угроз оба используют псевдонимы) не без иронии зарегистрировали ее в городе Салем, штат Массачусетс, где в 1692-1693 годах местными жителями велись расправы над «ведьмами». Тогда по обвинению в колдовстве были казнены 14 женщин и 5 мужчин, еще 175-200 человек были заключены в тюрьму.

У Церкви Сатаны нет духовных документов и писаний. Однако это не помешало Джарри и Гривзу доказать Налоговому управлению США, что формально их церковь ничем не отличается от других религиозных организаций. В 2019 году ее официально освободили от уплаты налогов.

Получив официальное признание в качестве религиозной организации, сатанисты сразу же принялись за дело. В январе 2013 года они приехали в чёрных мантиях в Капитолий Флориды, чтобы «поблагодарить» губернатора Скотта, позволившего школьникам читать молитвы на собраниях. Поскольку в законопроекте не указывалась конкретная религия, фанатики отметили, что молитва может быть обращена «как к Иисусу, так и к Сатане».

Полгода спустя они провели «розовую мессу» в Миссисипи на могиле матери баптистской церкви Фелпса, известного своей гомофобией. В ходе церемонии две однополые пары поцеловались на могиле, после чего Гривз прикоснулся к надгробию своими гениталиями и стал читать заклинания, которые должны были посмертно изменить сексуальную ориентацию женщины.

В июле 2014 года сатанисты устроили новую кампанию в Оклахоме, где власти штата решили установить возле здания Капитолия памятник с 10 библейскими заповедями. Церковь Сатаны подала на них в суд, требуя разрешить установить рядом свою статую Бафомета или демонтировать монумент. В итоге суд принял решение снести памятник с заповедями, а сатанисты отозвали иск.

А в 2016 году Церковь Сатаны воспользовалась судебным решением, в котором Верховный суд США постановил, что государство не имеет права запрещать религиозным организациям проводить занятия в государственных школах во внеурочное время. Так, уже в трех штатах появились «внеклассные занятия Сатаны».

В перерыве между провокациями безбожники занимаются защитой права американок на аборт и уже обжаловали запреты на прерывание беременности в четырех штатах. Они также занимаются сбором средств для тех, кто уезжает для проведения аборта в другие штаты.