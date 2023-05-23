Тревожность делает нас неадекватными: Как раскручивается маховик тревоги в нашем мозгу и как его остановить

Снижать уровень своей тревожности важно для того, чтобы принимать здравые решения Фото: Shutterstock

Снижать уровень своей тревожности важно для того, чтобы принимать здравые решения, установили учение из Института когнитивных нейронаук ВШЭ совместно с коллегами из Лондонского университета и Института когнитивных исследований человека и мозга им. Макса Планка. Оказалось, что у тревожных людей мозг работает активнее, нейроны стремятся устанавливать связи друг с другом, но вот целенаправленности при этом принимаемым решениям не хватает.

Тревожность охватывает и нашу психику, и наше тело и появляется, когда мы сталкиваемся с неопределенностью. Вернее, в условиях неопределенности мы живем всегда, ведь никогда доподлинно не знаешь, удастся ли тебе выполнить намеченные на завтра планы, или нет, но у каждого человека свой уровень того, что для него переносимо в аспекте неопределенности, а что – нет. Кто-то спокоен и в ожидании результатов важного теста или медицинских анализов, а другой расстраивается и из-за длинной очереди в магазине.

Причем тревожность именно расстраивает нас как «людей разумных», не давая принимать взвешенные и здравые решения, выяснили ученые с помощью энцефалографии головного мозга. Для исследования подобрали 39 добровольцев — 24 женщины и 15 мужчин. Перед началом эксперимента их уровень тревожности оценили и распределили по группам, разделив особенно тревожных и тех, кто более спокоен по устройству личности и реакциям нервной системы. Дальше добровольцы решали задачи, причем, на самом деле верного решения там не было, а задачи составлялись «по принципу казино», то есть никто не знал, получит ли он за верное, как кажется, решение вознаграждение или нет. Таким образом моделировалась ситуация неопределенности, когда ничто не гарантировано, даже если мы пробуем максимально предусмотреть все возможные варианты развития событий.

Результаты исследования показали, что ключевые области мозга, связанные с тревожностью и процессами принятия решений, показывали изменение волновой активности в процессе эксперимента. Более тревожные люди преувеличивали значимость своих ошибок, что приводило к ухудшению выполнения задач, нарастанию тревожности и расфокусировке внимания, по сравнению с теми, кто изначально был более стабилен, обладал более низкой тревожностью. В будущем подобные исследования ученые планируют сочетать с изучением лекарств, чтобы повысить эффективность ноотропных препаратов и антидепрессантов.

КАК МЕНЬШЕ ТРЕВОЖИТЬСЯ

Займите тело и мозг перенаправит свою активность с тревожности на поиск адекватного новой ситуации и при этом творческого, нового решения, считают эксперты из Медицинской школы Гарварда. Помогут практически любые занятия, медитация тела и ума хороша и при работах по саду, и во время нагрузки на крупные мышцы тела (отжимания, приседания, ходьба или бег трусцой). Кому-то силы и возраст позволяют сжигать стресс вместе с активными тренировками, кто-то выбирает эллиптический тренажер, а для кому-то больше подходят занятия танцами.

КАКУЮ ПОЛУЧИТЕ ПОЛЬЗУ ОТ ДВИЖЕНИЯ

Создайте себе здоровую привычку к той физической активности, которая вам нравится и подходит, и результаты не заставят себя ждать:

- Улучшается сон;

- повысится сексуальная активность;

- вы станете энергичнее и выносливее;

- стресс отступит;

- настроение улучшится;

- будете меньше уставать, а думать активнее и быстрее;

- уйдет постепенно лишний жир;

- снизится уровень холестерина и лучше заработает сердечно-сосудистая система.