И санкции не помеха: Россияне потратили на туризм 20 млрд долларов за год

Всемирная туристская организация ООН подсчитала расходы путешественников из разных стран - результаты неожиданные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Санкции санкциями, а россияне по-прежнему не просто путешествуют за границу, но и входят в числе мировых лидеров по расходам на отдых! Всемирная туристская организация ООН (UNWTO, из которой Россия вышла уже почти год назад) опубликовала свежую статистику о развитии туризма в 2022 году.

С одной стороны, это первый год, когда почти во всех странах были сняты ковидные ограничения на поездки, индустрия путешествий начала восстанавливаться. С другой - против России были введены жесткие санкции, со многими государствами у нас нет прямого авиасообщения, а некоторые вообще перестали выдавать туристические визы гражданам РФ.

И тем не менее: россияне за прошлый год потратили на зарубежные вояжи 20,3 миллиардов долларов, уверяют эксперты UNWTO! По этому показателю мы на 11 месте в мире, то есть остаёмся одним из главных источников прибыли для курортов и отелей. Да, до пандемии, в 2019 году, занимали 6 место и приносили турбизнесу всего мира $36,2 млрд. Но тогда из Москвы и Петербурга самолёты летали как электрички и в Европу, и на тропические пляжи. Сейчас ситуация другая.

Еще интереснее, что по отпускной щедрости мы превзошли и богатых швейцарцев со всеми их банками, и норвежцев, и сингапурцев, и жителей нефтяной Саудовской Аравии! Все эти страны вошли в топ-20 самых активно тратящих деньги на путешествия жителей Земли. Но - позади россиян. Лидируют же по расходам на туризм граждане США, Китая и Германии (см. «Чужой карман»).

ЧУЖОЙ КАРМАН