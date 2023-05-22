В Москве пройдет глобальный Финансовый Форум ECUMENE 2023

Фото: пресс-служба Ecumene

Это будет уже третий форум, который пройдет в Москве. Вновь на одной площадке для обсуждения важнейших вопросов соберутся представители российских и международных финансовых и государственных институтов, эксперты в вопросах изменения климата и экологии, «синих» финансов и освоения Арктического региона, сохранения биоразнообразия, глобального устойчивого развития.

Мероприятие пройдет на Болотной набережной в Доме культуры «ГЭС-2» при поддержке Организации Объединенных Наций, Конвенции о биологическом разнообразии, Российского офиса ЮНЕП, Российской академии наук и Института системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, Всероссийского общества охраны природы и других авторитетных российских и международных организаций. Генеральным партнером ECUMENE 2023 выступает Газпромбанк. Фонд развития современной культуры V–A–C выступает организатором сессии культурной программы.

Ключевой миссией ECUMENE является продвижение позиции России в рамках глобальной повестки устойчивого развития, формирование новых тенденций на период с 2030 по 2050 годы, реализация программы ООН «Общая повестка». Результаты работы Форума ежегодно презентуются в рамках Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP).

КАК ЭТО БУДЕТ?

16 тематических сессий трехдневной деловой программы Глобального финансового Форума в 2023 году соберут более 100 спикеров из разных стран мира. В центре внимания экспертов будут вопросы изменения климата и устойчивого развития городов, экономики биоразнообразия и природных решений, непрерывного обучения и роли женщин в управлении.

Мероприятие пройдет в гибридном формате: основные спикеры встретятся на дискуссионных сессиях в Москве, другие же присоединятся к дискуссиям онлайн. У слушателей также будет возможность выбрать между офлайн присутствием на сессиях и доступом к онлайн трансляции.

Фото: пресс-служба Ecumene

Отдельный блок сессий будет посвящен перспективам и особенностям развития устойчивой экономики: представители центральных банков и финансовых институтов, ученые и бизнесмены обсудят формирование и деятельность рынка углеродных единиц, тренды и проблемы финансовой и денежной систем, вопросы «синих» финансов и особенности отчетности в области устойчивого развития.

В рамках трека по технологическому развитию и цифровизации эксперты обсудят и различные аспекты применения искусственного интеллекта, и особенности новых форм денег, и проблемы информационной безопасности и финансовых технологий, а также вопросы транзита к углеродной нейтральности.

В этом году особое внимание будет уделено развитию человеческого потенциала, культуре, науке и образованию, участию молодежи в реализации целей устойчивого развития. В пространстве Дома культуры «ГЭС-2» состоится разговор о трансформационной энергии культуры и перспективах культурного взаимодействия в условиях новой глобальности. Партнером трека выступает фонд развития современной культуры V–A–C.

ВАЖНО!

Регистрация на Форум уже доступна на официальном сайте www.esgcongress.com. Там же подробная программа мероприятия.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Первый Конгресс ECUMENE состоялся в сентябре 2021 года в Москве. Более 130 000 зрителей из 50 стран следили за насыщенной двухдневной деловой программой мероприятия, в рамках которой состоялись выступления более 70 спикеров из 16 стран мира. Результаты обсуждений были представлены в рамках переговорного процесса по 15-ой Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии ООН в Куньмине (Китай) и на 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго (Великобритания).

В 2022 году Глобальный Финансовый Конгресс ECUMENE собрал более 100 спикеров из

22 стран мира. За событиями трехдневной деловой программы в режиме on-line следили более 300 000 зрителей из 83 стран мира. Результаты обсуждений, в частности, были представлены в рамках 27-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Для этого были организованы 3 дискуссионные сессии: Энергетический переход, Природные решения и Финансовая составляющая климатической повестки.