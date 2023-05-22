Васильева раскрыла гадкие слова Хаматовой про Россию: «Сказала, что поубивала бы всех здесь»

Чулпан Хаматова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татьяна Васильева в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» высказалась о сбежавших из России деятелях культуры. Актриса призвала не пускать обратно артистов, поливающих грязью нашу страну из-за рубежа. По ее словам, в числе таких предателей - Чулпан Хаматова и Дмитрий Назаров*.

Татьяна Григорьевна призналась, что поначалу не могла поверить в то, что говорят ее бывшие коллеги. Актриса решила, что ослышалась или сошла с ума, ведь эти артисты были обласканы властью и зрителем, и им совершенно не за что ненавидеть родную страну. Ещё недавно они выходили на сцену со счастливыми лицами и изображали благодарность публике за внимание. Поэтому когда Чулпан Хаматова начала говорить, что поубивала бы всех россиян, Васильева не поверила своим ушам.

«Когда я услышала, как Чулпан сказала, что все здесь ненавидит, и что она поубивала бы всех здесь, но только медленно, чтобы мы мучились… Я просто ушам своим не могла поверить», - рассказала Татьяна Григорьевна в интервью Вячеславу Манучарову.

Актриса Татьяна Васильева в эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи». Фото: кадр видео.

По мнению народной артистки РФ, звезды, оскорбляющие Россию за рубежом, больше не должны иметь возможность жить и работать на родине. В качестве еще одного примера она привела мужа Пугачевой Максима Галкина**. Комик построил свою карьеру за границей на высмеивании русских.

«Это так плебейски, так дурновкусно, это ведь ненадолго… Ну а дальше что? Вот таких, как он, как Чулпан – я бы отказала им в возврате сюда. Если нам желают медленной мучительной смерти, это как?», - негодует Васильева.

Артистка уверена, что даже если иноагентам и другим уехавшим артистам разрешат вернуться в Россию, они больше не смогут зарабатывать здесь, как раньше.

«Наш народ великий - очень любвеобильный, мы умеем прощать. Но это другое - по отношению к нашему народу, к нашей стране. Здесь такие не нужны, здесь их не должно быть. Не должно! Я не знаю, как будет с теми, кто захочет вернуться. Народ этого не захочет, не пойдёт ни на спектакли, ни на концерты», - заключила звезда экрана.

*Признан в России иноагентом.

** Признан в России иноагентом.