Герой спецоперации «Z» рядовой Сапунов одним выстрелом уничтожил склад ВСУ

Младший сержант Егор Синюшкин (слева), Рядовой Егор Сапунов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Истинное правило военного искусства – прямо напасть на противника с самой чувствительной для него стороны, а не сходиться, робко пробираясь окольными дорогами, через что самая атака делается многосложною, тогда как дело может быть решено только прямым, смелым наступлением», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Исправная стрельба в мишень – великой важности: умножает гибель неприятеля и отвращает в действии лишнюю трату патронам»!

СКОВАЛ ДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Егор Синюшкин

«Командир отделения - командир боевой машины младший сержант Егор Синюшкин выполнял задачу по блокированию одного из населенных пунктов, подконтрольного украинским националистам. При поддержке артиллерии националисты предприняли попытку выйти с поселка через участок обороны роты, в состав которой входило отделение Егора. В ходе отражения атаки прицельным огнем из вооружения БМП Егор сковал действия основных сил наступающих боевиков. Умело маневрируя на поле боя младший сержант Синюшкин, уничтожил до десяти националистов. Грамотно руководя вверенным ему отделением Егор, не допустил прорыва врага на данном участке обороны, а также потерь среди личного состава отделения. Понеся потери, националисты были вынуждены отступить на исходные рубежи».

ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ УНИЧТОЖИЛ СКЛАД

Рядовой Егор Сапунов

«Рядовой Егор Сапунов в составе отделения штурмовой группы осуществлял прорыв обороны противника на одном из тактических направлений. В ходе боя, грамотно используя рельеф местности и передвигаясь скрытно, десантник обошел позиции националистов с тыла и точным выстрелом из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) поразил склад ракетно-артиллерийского вооружения врага, детонация которого привела к уничтожению трех автомобилей. Продолжая бой Сапунов уничтожил две минометные позиции вместе с расчетами. В результате украинские боевики лишенные минометной поддержки, отступили. Благодаря смелым и мужественным действиям Егора Сапунова российским подразделениям удалось прорвать участок обороны противника и развить наступательные действия».

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