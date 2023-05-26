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Общество25 мая 2023 21:00

«Зеленое» движение: вслед за Москвой регионы делают ставку на электрический транспорт

Правительство решило поддержать проекты по развитию городского электротранспорта. На эти цели направят 86,5 млрд рублей, которые распределят между 10 субъектами РФ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но требует также комплекса мер по освещению и благоустройству прилегающих к транспортным узлам территорий, а также усиления энергетической инфраструктуры.

Субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области, которые таким образом подключатся к «зеленому» движению. Электрический транспорт позволит им снизить выбросы вредных газов в атмосферу. Кроме того, он тише традиционных автобусов и поможет связать новыми маршрутами строящиеся микрорайоны, повысив их транспортную доступность.

Как уточняет пресс-служба правительства, в этих регионах «значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении». В частности, в 2023 году планируется реконструкция 620 км трамвайных путей, закупка 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

На земле и под землей

Тренд в освоении экологически чистого пассажирского транспорта традиционно задает Москва, где работает первый и крупнейший метрополитен в России, а также активно используются электробусы – по 79 маршрутам курсирует сегодня тысяча машин. Регионы теперь следуют, по сути, этому примеру.

Нынешней весной в столице завершен самый масштабный в мире проект в области метростроения – Большая кольцевая линия (БКЛ), объединившая 31 станцию и три электродепо. По данным столичной мэрии, новая ветка метро станет одной из самых востребованных и сможет обеспечить до 2,5 млн поездок в сутки. «БКЛ качественно изменит всю транспортную систему столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной», – отметил на церемонии открытия президент Владимир Путин.

Длина БКЛ составляет 70 км, что в 3,5 раза превышает протяженность «старой» Кольцевой линии московской подземки. Кроме того, БКЛ обогнала на 13 км прежнего чемпиона среди подземных колец – вторую кольцевую линию пекинского метро. Строительство продолжалось 10 лет, в нем участвовало более 20 тыс. специалистов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Энергия для «зеленого» транспорта

Параллельно шли работы в смежных отраслях. «Подобные проекты – показатель надежности энергосистемы. Развитие электрического транспорта требует обновления или строительства линий электропередачи и подстанций, чтобы обеспечить энергией создаваемую транспортную инфраструктуру. Без развитых сетей и достаточного объема свободной мощности было бы сложно выполнить все заявленные мероприятия быстро и в срок», – отметил замглавы наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Для подключения объектов БКЛ понадобилось строительство в общей сложности 40 км новых линий электропередачи, а также иные работы. В прошлом году электросетевая компания «Россети» установила новые трансформаторные подстанции в Печатниках и в районе метро Калужская, где расположились службы, обеспечивающие работу восточного и южного участков «большого кольца».

Инфраструктурной поддержки требует и развитие других видов «зеленого» транспорта. Например, в крупнейшем в Москве автобусном парке «Красная Пахра» энергетики ввели в работу в 2022 году 34 зарядные станции для электробусов. Каждая из них позволяет «заправлять» до шести машин одновременно в ультрабыстром или медленном режимах.

Для подключения зарядок «Россети Московский регион» построили четыре подстанции 10 кВ, проложили 65 кабельных линий общей длиной 22 км, а также выполнили все работы по созданию зарядной инфраструктуры внутри парка, включая поставку ультрабыстрых зарядок. В ближайшее время подобные проекты будут реализованы в Митино и Новокосино.

Мощность для трамвая

Как отмечают эксперты, транспортные проекты в мегаполисах важны не только с точки зрения мобильности населения, они также могут приносить комплекс эффектов. Та же БКЛ играет ключевую роль в социально-экономическом развитии столицы, считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Любая транспортная инфраструктура создает места притяжения, формирует пешеходный поток. А значит, там концентрируется экономическая активность, в первую очередь малого бизнеса – места предоставления товаров и услуг. Экономическая же активность – равно трудовая занятость населения»,добавила она.

Похожий пример есть в Санкт-Петербурге, где идет строительство крупной трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. Ее протяженность составит 21 км, планируется, что на участке от Купчино до Шушар движение начнется уже в этом году. Открытие всего маршрута позволит жителям южных районов города вдвое сократить время в пути, а также разгрузить автодороги. Кроме того, повышение транспортной доступности будет стимулировать рост жилищного строительства и деловой активности.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте этого года вместе с единым центром управления электросетями в Петербурге запустили две подстанции на 110 кВ. Одна из них называется «Витебская» и связана с именно со строительством новой трамвайной линии, уточнил на церемонии открытия объектов губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В свою очередь глава компании «Россети» Андрей Рюмин подчеркнул, что подстанции нацелены и на решение социальных вопросов. «Они обеспечат электроэнергией жилые массивы в Василеостровском и Пушкинском районах, поспособствуют реализации проекта «Морской фасад», где формируется новая городская среда», – сказал он.

Масштабное обновление

Комплексная модернизация общественного транспорта в новейшей истории России идет впервые. Ее задача – решить вопросы восстановления инфраструктуры и обновления автопарков, которым не уделялось должного внимания в девяностых и нулевых. По статистике Минтранса РФ, сегодня автобусами, троллейбусами и трамваями пользуется не менее 50% городских жителей. Это свыше 12 млрд пассажиров в год.

Эффективность такой работы подтверждают уже выполненные проекты. Например, в прошлом году между Екатеринбургом и городом-спутником Верхняя Пышма начал курсировать скоростной трамвай. Междугородняя линия стала первой в постсоветской истории России и только за месяц работы перевезла почти 120 тыс. человек – в 1,5 раза больше, чем количество жителей Верхней Пышмы. Как и в других случаях, одновременно потребовалось развитие сопутствующей инфраструктуры. Так, энергетики построили более 20 км новых линий электропередачи, расширили екатеринбургский центр питания – подстанцию 110 кВ «Парниковая».

Программа комплексного развития городского электрического общественного транспорта реализуется в соответствии с поручением президента. До 2028 года в рамках программы планируется построить и реконструировать 620 км трамвайных путей, обновить 647 вагонов и поставить 182 электробуса. Порядка 70% объема работ предполагается выполнить в течение двух лет. «Внедрение современных транспортных технологий способствует развитию общественно-экономической жизни городов», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по вопросам обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта в регионах, прошедшего в марте.

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