«Зеленое» движение: вслед за Москвой регионы делают ставку на электрический транспорт

Фото: Иван МАКЕЕВ

Работа идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», но требует также комплекса мер по освещению и благоустройству прилегающих к транспортным узлам территорий, а также усиления энергетической инфраструктуры.

Субсидии получат Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Саратовская и Ярославская области, которые таким образом подключатся к «зеленому» движению. Электрический транспорт позволит им снизить выбросы вредных газов в атмосферу. Кроме того, он тише традиционных автобусов и поможет связать новыми маршрутами строящиеся микрорайоны, повысив их транспортную доступность.

Как уточняет пресс-служба правительства, в этих регионах «значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении». В частности, в 2023 году планируется реконструкция 620 км трамвайных путей, закупка 646 трамваев, 284 электробусов и 124 зарядных станций.

На земле и под землей

Тренд в освоении экологически чистого пассажирского транспорта традиционно задает Москва, где работает первый и крупнейший метрополитен в России, а также активно используются электробусы – по 79 маршрутам курсирует сегодня тысяча машин. Регионы теперь следуют, по сути, этому примеру.

Нынешней весной в столице завершен самый масштабный в мире проект в области метростроения – Большая кольцевая линия (БКЛ), объединившая 31 станцию и три электродепо. По данным столичной мэрии, новая ветка метро станет одной из самых востребованных и сможет обеспечить до 2,5 млн поездок в сутки. «БКЛ качественно изменит всю транспортную систему столицы. Она разгрузит многие автострады, станет хорошим стимулом для развития и благоустройства прилегающих городских территорий, сделает жизнь мегаполиса, его жителей и гостей более удобной и динамичной», – отметил на церемонии открытия президент Владимир Путин.

Длина БКЛ составляет 70 км, что в 3,5 раза превышает протяженность «старой» Кольцевой линии московской подземки. Кроме того, БКЛ обогнала на 13 км прежнего чемпиона среди подземных колец – вторую кольцевую линию пекинского метро. Строительство продолжалось 10 лет, в нем участвовало более 20 тыс. специалистов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Энергия для «зеленого» транспорта

Параллельно шли работы в смежных отраслях. «Подобные проекты – показатель надежности энергосистемы. Развитие электрического транспорта требует обновления или строительства линий электропередачи и подстанций, чтобы обеспечить энергией создаваемую транспортную инфраструктуру. Без развитых сетей и достаточного объема свободной мощности было бы сложно выполнить все заявленные мероприятия быстро и в срок», – отметил замглавы наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

Для подключения объектов БКЛ понадобилось строительство в общей сложности 40 км новых линий электропередачи, а также иные работы. В прошлом году электросетевая компания «Россети» установила новые трансформаторные подстанции в Печатниках и в районе метро Калужская, где расположились службы, обеспечивающие работу восточного и южного участков «большого кольца».

Инфраструктурной поддержки требует и развитие других видов «зеленого» транспорта. Например, в крупнейшем в Москве автобусном парке «Красная Пахра» энергетики ввели в работу в 2022 году 34 зарядные станции для электробусов. Каждая из них позволяет «заправлять» до шести машин одновременно в ультрабыстром или медленном режимах.

Для подключения зарядок «Россети Московский регион» построили четыре подстанции 10 кВ, проложили 65 кабельных линий общей длиной 22 км, а также выполнили все работы по созданию зарядной инфраструктуры внутри парка, включая поставку ультрабыстрых зарядок. В ближайшее время подобные проекты будут реализованы в Митино и Новокосино.

Мощность для трамвая

Как отмечают эксперты, транспортные проекты в мегаполисах важны не только с точки зрения мобильности населения, они также могут приносить комплекс эффектов. Та же БКЛ играет ключевую роль в социально-экономическом развитии столицы, считает президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева. «Любая транспортная инфраструктура создает места притяжения, формирует пешеходный поток. А значит, там концентрируется экономическая активность, в первую очередь малого бизнеса – места предоставления товаров и услуг. Экономическая же активность – равно трудовая занятость населения», – добавила она.

Похожий пример есть в Санкт-Петербурге, где идет строительство крупной трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка. Ее протяженность составит 21 км, планируется, что на участке от Купчино до Шушар движение начнется уже в этом году. Открытие всего маршрута позволит жителям южных районов города вдвое сократить время в пути, а также разгрузить автодороги. Кроме того, повышение транспортной доступности будет стимулировать рост жилищного строительства и деловой активности.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте этого года вместе с единым центром управления электросетями в Петербурге запустили две подстанции на 110 кВ. Одна из них называется «Витебская» и связана с именно со строительством новой трамвайной линии, уточнил на церемонии открытия объектов губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В свою очередь глава компании «Россети» Андрей Рюмин подчеркнул, что подстанции нацелены и на решение социальных вопросов. «Они обеспечат электроэнергией жилые массивы в Василеостровском и Пушкинском районах, поспособствуют реализации проекта «Морской фасад», где формируется новая городская среда», – сказал он.

Масштабное обновление

Комплексная модернизация общественного транспорта в новейшей истории России идет впервые. Ее задача – решить вопросы восстановления инфраструктуры и обновления автопарков, которым не уделялось должного внимания в девяностых и нулевых. По статистике Минтранса РФ, сегодня автобусами, троллейбусами и трамваями пользуется не менее 50% городских жителей. Это свыше 12 млрд пассажиров в год.

Эффективность такой работы подтверждают уже выполненные проекты. Например, в прошлом году между Екатеринбургом и городом-спутником Верхняя Пышма начал курсировать скоростной трамвай. Междугородняя линия стала первой в постсоветской истории России и только за месяц работы перевезла почти 120 тыс. человек – в 1,5 раза больше, чем количество жителей Верхней Пышмы. Как и в других случаях, одновременно потребовалось развитие сопутствующей инфраструктуры. Так, энергетики построили более 20 км новых линий электропередачи, расширили екатеринбургский центр питания – подстанцию 110 кВ «Парниковая».

Программа комплексного развития городского электрического общественного транспорта реализуется в соответствии с поручением президента. До 2028 года в рамках программы планируется построить и реконструировать 620 км трамвайных путей, обновить 647 вагонов и поставить 182 электробуса. Порядка 70% объема работ предполагается выполнить в течение двух лет. «Внедрение современных транспортных технологий способствует развитию общественно-экономической жизни городов», – подчеркнул вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по вопросам обновления инфраструктуры и подвижного состава городского электрического транспорта в регионах, прошедшего в марте.